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¿Sabe usted que ha habido cierto cotilleo por la ausencia de la cartelería de la campaña de Belén Rubio al rectorado de la UVigo?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la apuesta de Belén Rubio para llegar al rectorado de la UVigo durante su campaña

UVigo carteleria
UVigo carteleria | La Región

¿Sabe usted que ha habido cierto cotilleo por la ausencia de la cartelería de la campaña de Belén Rubio al rectorado de la UVigo? ¿Que la candidata ha desvelado que es una decisión buscada durante toda la campaña? ¿Que ha renunciado a colocar su cara en los carteles y ha optado por otro tipo de programas? ¿Que ha preferido el contacto personal con la comunidad educativa y utilizar las nuevas tecnologías?

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