¿Sabe usted que ha habido cierto cotilleo por la ausencia de la cartelería de la campaña de Belén Rubio al rectorado de la UVigo? ¿Que la candidata ha desvelado que es una decisión buscada durante toda la campaña? ¿Que ha renunciado a colocar su cara en los carteles y ha optado por otro tipo de programas? ¿Que ha preferido el contacto personal con la comunidad educativa y utilizar las nuevas tecnologías?

Relacionado Los candidatos a rector de la UVigo llevan el futuro del Campus de Ourense a debate