Hachazos de la gasolina de 15 céntimos en un día en Ourense: “Se botase onte tiña 60 euros máis”

La sombra de la crisis en Oriente Medio ha dejado de ser una amenaza lejana para materializarse en los surtidores de la provincia de Ourense. Especialmente el diésel ha pegado un salto vertical en las últimas horas que ha dejado a más de un conductor frotándose los ojos ante la pantalla. “Se chego botar onte, tiña 60 euros máis”, lamentaba este martes un transportista de la provincia, resumiendo en una frase el sentir de un sector que vive pegado al precio del gasóleo. Y las cuentas, por desgracia, salen.

En una conocida estación de servicio de la zona industrial, el gasoil A pasó de los 1,448 euros a marcar 1,598 euros en apenas 24 horas. Esta subida fulminante de 15 céntimos por litro supone, para un camión de gran tonelaje, perder 60 euros limpios por el simple hecho de no haber repostado un día antes.

Mientras que la media nacional del gasóleo se situaba ayer en los 1,489 euros, en la provincia la media ya escalaba hasta los 1,52 euros. La gasolina de 95 no se quedó atrás, situándose en una media de 1,53 euros por litro. En ambos combustibles, el encarecimiento medio en la provincia ha sido de 2 céntimos en solo 24 horas, aunque hay gasolineras que han adelantado subidas agresivas que anticipan lo que presumiblemente hará el resto del mercado en las próximas jornadas.