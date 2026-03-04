Llenar la cesta de la compra, una tarea cada vez más difícil en Ourense: la empanada llega a 30 euros

En Ourense, hacer la compra o entrar en una panadería ya no cuesta lo mismo que hace un año. La escalada de precios en materias primas como los huevos, el azúcar, el aceite o el chocolate está tensionando al pequeño comercio, que se debate entre repercutir las subidas al cliente o asumirlas en sus propios márgenes.

El efecto ya es visible en la ciudad. En la Plaza de Abastos Número 1 se pueden encontrar empanadas de kilo a 30 euros, las chuletas de ternera se mueven entre 20 y 23 euros, cuando hace un año no pasaban de 16 o 18, la docena de huevos ronda los 4,50 euros. Este producto es uno de los grandes damnificados de los últimos meses, con subidas constantes. En los supermercados ourensanos se acerca peligrosamente a la barrera de los 4. El ambiente general es claro: durante mucho tiempo se han contenido precios, pero cuando los márgenes no dan más de sí, las subidas llegan de golpe y en ocasiones sin que los clientes se lo esperen.

Javier Vázquez, de la Pastelería Prego, lo resume con claridad: “No subimos precios realmente como deberíamos subir”. Explica que el encarecimiento de ingredientes básicos les ha obligado a revisar tarifas, aunque muchas veces por debajo de lo que sería ideal para ellos. “Un pastel que antes era 1,10 debería subirlo a 1,50 y en vez de eso lo pones a 1,30. Por ejemplo, los huevos están altísimos”. Según señala, la reacción del público es desigual: “La gente al principio se queja, unos lo entienden y otros se molestan pero de la vida en general. Sube todo igual que en los supermercados”.

Desde la Panadería San Marcial, Noé Seara admite que en su establecimiento también han tenido que ajustar precios. Asegura que en el último año “va todo disparado”. De momento, el pan apenas ha variado, pero “el tema de las empanadas sí ha aumentado mucho”. Según comenta, la harina y la levadura se han encarecido, aunque en menor medida que ternera o otros rellenos.

Desde Artipan, empresa radicada en San Cibrao das Viñas que suministra materias primas a panaderías, apuntan que lo que más se ha subido son las mantequillas, el chocolate y harinas especiales como la espelta.