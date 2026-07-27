Hacienda devuelve en la provincia de Ourense 47 millones del IRPF

La Agencia Tributaria ya ha abonado 47 millones de euros en devoluciones a 78.473 contribuyentes de la provincia de Ourense al cierre de la campaña del IRPF del ejercicio 2025, finalizada el pasado 30 de junio. Las cifras reflejan que Hacienda ha pagado ya ocho de cada diez devoluciones solicitadas, un porcentaje ligeramente superior a la media nacional.

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, en la provincia ourensana se presentaron 168.244 declaraciones, un 3,28% más que en la campaña anterior. De ellas, 97.902 tenían resultado a devolver, por un importe total de 68,4 millones de euros. En los primeros días de julio, la Agencia Tributaria ya había ingresado 47,02 millones, lo que representa el 68,74% del dinero solicitado, tras haber resuelto el 80,15 % de las devoluciones.

El ritmo de las devoluciones en Ourense se sitúa prácticamente en línea con el conjunto de Galicia. En la comunidad autónoma, Hacienda ha reintegrado 513,9 millones de euros a 779.630 contribuyentes, lo que supone el 80,02 % de las solicitudes de devolución y el 67,79 % del importe reclamado.

La campaña también deja un incremento en el número de declaraciones presentadas en la provincia. Los 168.244 expedientes registrados este año superan en más de 5.300 los del ejercicio anterior, consolidando la tendencia al alza observada en toda Galicia y en el conjunto del país.

A nivel nacional, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 9.361 millones de euros a 12,95 millones de contribuyentes, lo que equivale al 79,1% de las solicitudes y al 66,4% del importe total solicitado. En total, durante la campaña se presentaron 25,6 millones de declaraciones.

La campaña de este año ha estado marcada además por el fuerte crecimiento del sistema Renta Directa, utilizado por 2,4 millones de contribuyentes. Este sistema permite presentar la declaración de forma instantánea y está pensando para quienes no necesitan modificar datos del borrador. Hacienda destaca igualmente que más de 53.700 contribuyentes rectificaron voluntariamente su declaración tras recibir avisos preventivos de la Agencia Tributaria, evitando así posibles comprobaciones y sanciones.