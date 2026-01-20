QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que hay ansias por bañarse en As Burgas?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que hay gente con muchas ganas de que reabra el espacio termal en As Burgas para poder darse un bañito? ¿Que alguno no ha podido esperar a los plazos que marca el Concello y se dió un chapuzón tal y como vino al mundo? ¿Que el joven no siente ni padece y que desafiando los más de 60 grados de temperatura del agua se bañó como queda demostrado en la foto?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que hay ansias por bañarse en As Burgas?
"NO ES UN CASO AISLADO"
Médica agredida en Urgencias del CHUO: "Me he sentido abandonada después de denunciar"
Lo último
136 DEPORTISTAS EN LIZA
Soares, Del Prado, Díaz y Vázquez cierran el palmarés del ajedrez ourensano
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS
Galicia se suma unida al pesar por las víctimas del siniestro de Adamuz