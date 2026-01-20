ACCIDENTE FERROVIARIO
¿Sabe usted que hay ansias por bañarse en As Burgas?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, las termas nudistas de Ourense

¿Sabe usted que hay gente con muchas ganas de que reabra el espacio termal en As Burgas para poder darse un bañito? ¿Que alguno no ha podido esperar a los plazos que marca el Concello y se dió un chapuzón tal y como vino al mundo? ¿Que el joven no siente ni padece y que desafiando los más de 60 grados de temperatura del agua se bañó como queda demostrado en la foto? 

