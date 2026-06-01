¿Sabe usted que hay quien confundió el fuego en Ourense con sinónimo de calor?

¿Sabe usted que a algunas personas que visitaban la city este fin de semana el incendio de A Ponte les pilló paseando con maletas por la calle tras apearse del tren? ¿Que mientras unos se echaron la mano a la cabeza y entraron en modo pánico otros no dudaron en echar mano del móvil para inmortalizar el momento? ¿Que disque a miles de kilómetros el hashtag “fuego en Ourense” fue interpretado en clave calor?