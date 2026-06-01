¿Sabe usted que hay quien confundió el fuego en Ourense con sinónimo de calor?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la confusión en redes sociales por la frase fuego en Ourense por el incendio de A Ponte

Los viajeros cerca del incendio de A Ponte en el fin de semana.
Los viajeros cerca del incendio de A Ponte en el fin de semana. | La Región

¿Sabe usted que a algunas personas que visitaban la city este fin de semana el incendio de A Ponte les pilló paseando con maletas por la calle tras apearse del tren? ¿Que mientras unos se echaron la mano a la cabeza y entraron en modo pánico otros no dudaron en echar mano del móvil para inmortalizar el momento? ¿Que disque a miles de kilómetros el hashtag “fuego en Ourense” fue interpretado en clave calor?

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