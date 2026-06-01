¿Sabe usted que hay quien confundió el fuego en Ourense con sinónimo de calor?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la confusión en redes sociales por la frase fuego en Ourense por el incendio de A Ponte
¿Sabe usted que a algunas personas que visitaban la city este fin de semana el incendio de A Ponte les pilló paseando con maletas por la calle tras apearse del tren? ¿Que mientras unos se echaron la mano a la cabeza y entraron en modo pánico otros no dudaron en echar mano del móvil para inmortalizar el momento? ¿Que disque a miles de kilómetros el hashtag “fuego en Ourense” fue interpretado en clave calor?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
"UN BESO BIEN LARGO"
Absuelto de una agresión sexual en Ourense a la compañera de piso de su novia
Lo último
PREVISIÓN DEL TIEMPO EN JUNIO
El calor, protagonista en un mes de junio marcado por la edición 59 del Rally de Ourense y el inicio del verano