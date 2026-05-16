¿Sabe usted que hay que tener cuidado con los “hurtadores de la manija”?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, ante los amantes de lo ajeno en Ourense es mejor revisar bien el coche antes de irse
¿Sabe usted que si ya es difícil encontrar aparcamiento en la ciudad -sobre todo en el barrio de O Couto estos días- también hay que tener cuidado con los “hurtadores de la manija”? ¿Que ojo porque hay quienes están pendientes de que los coches estén o no cerrados y lo van comprobando? ¿Que en caso de “tener suerte” y encontrar alguno abierto “hacen el mes”? ¿Que hay que revisar bien el coche antes de irse?
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