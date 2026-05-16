¿Sabe usted que hay que tener cuidado con los “hurtadores de la manija”?

¿Sabe usted que si ya es difícil encontrar aparcamiento en la ciudad -sobre todo en el barrio de O Couto estos días- también hay que tener cuidado con los “hurtadores de la manija”? ¿Que ojo porque hay quienes están pendientes de que los coches estén o no cerrados y lo van comprobando? ¿Que en caso de “tener suerte” y encontrar alguno abierto “hacen el mes”? ¿Que hay que revisar bien el coche antes de irse?

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