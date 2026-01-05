Un herido en un accidente con dos vehículos implicados en la calle Alfredo Brañas, Ourense

Sobre las 12:03 horas de la mañana de este lunes 5 de enero se informaba de un accidente de tráfico consistente en una colisión entre dos vehículos a la altura del número 34 de la calle Alfredo Brañas, en la ciudad de Ourense.

El accidente derivó en un herido, que tuvo que ser atendido. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias y Policía Local.