Un herido en un accidente con dos vehículos implicados en la calle Alfredo Brañas, Ourense

DANZA CLÁSICA INTERNACIONAL
El Ballet de Kiev trae "El Cascanueces" a Ourense en su gira por España
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Sobre las 12:03 horas de la mañana de este lunes 5 de enero se informaba de un accidente de tráfico consistente en una colisión entre dos vehículos a la altura del número 34 de la calle Alfredo Brañas, en la ciudad de Ourense.
El accidente derivó en un herido, que tuvo que ser atendido. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias y Policía Local.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DANZA CLÁSICA INTERNACIONAL
El Ballet de Kiev trae "El Cascanueces" a Ourense en su gira por España
"IGUALDAD DE CONDICIONES"
Una semana de tractorada de ganaderos y agricultores en Ourense para exigir mejoras
Lo último
PRIMER ASESINATO MACHISA DEL AÑO
Detenido al hallar muerta a su expareja, una mujer de 38 años en Jaén con medidas de protección por violencia de género
TRIBUNAL DE NUEVA YORK
Maduro se declara inocente: "No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado"