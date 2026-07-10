Un herido leve tras colisionar dos vehículos en Ponte Noalla

Una accidente de tráfico entre dos vehículos particulares en la OU-320 a la entrada de Ponte Noalla se saldó con una persona herida leve. El suceso ocurrió cerca de las 15 horas, en el kilómetro 22.8 de dicha carretera.

Fue un particular quien dio el aviso al 112 Galicia tras la colisión entre ambos vehículos donde uno de los integrantes resultó herido sin gravedad. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Urgencia Sanitarias, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos.

A su llegada al punto de los hechos, se prestó atención médica a la persona que había resultado herida. El accidente de tráfico provocó alguna retención para las personas que buscaban incorporarse a la circulación por dicha vía.