La Región

La Región

O exame PISA pisou e mancou

CARTAS AL DIRECTOR

Publicado: 17 sep 2026 - 01:40
Carta al director
Carta al director | La Región

O ensino ten moitas patas, tres fundamentais: alumnos, profesores e pais; e outras elementais: orzamentos no ensino (público, concertado, privado), renta per cápita das familias, ratio de alumnos por clase, sustitutos por bajas médicas, número de materias escolares, número de repetidores en clase, réximen interno do centro escolar, pantallas en el aula (móviles, ordenadores), leises educativas en exceso (sin consensuar), colexios relixiosos versus laicos, familias desestruturadas, inmigración, Comunidade Autónoma, código postal, etc.

Ah!, e unha moi recente: a IA. Porén... a IA non fixo o exame PISA!

Cadascún pode engadir outras por omisión ou... ¿suprimir algunhas das citadas?

Antonio Otero Ferreiro

(Ourense)

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