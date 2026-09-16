Agradecimiento y felicitación

Estimados y queridos amigos:

Hace unas semanas, me fui de O Barco sin haber podido despedirme de vosotros… Hasta el último momento no supe, por varios motivos, si aún regresaría, o ya dejaría definitivamente las tierras gallegas. Algunas decisiones son difíciles de tomar. Y la vida muchas veces nos lleva por un camino diferente al que deseábamos o planeábamos…

Sentí que necesitaba irme a un lugar donde podría recuperarme, física y anímicamente, por lo que regresar a mi tierra natal, el tiempo que haga falta, significaba cumplir con estos objetivos. Las despedidas duelen mucho... quizás eso también era el motivo por el que he preferido evitarlas, y más todavía cuando uno se despide de las personas a las que aprecia y les tiene cariño. Por mi parte siempre les estaré agradecida por el trato tan amable y respetuoso que tuvisteis conmigo durante los años que estuve viviendo en O Barco.

Recordaba que, precisamente por estas fechas, hace 12 años, durante las tradicionales Fiestas de O Cristo, por primera vez visité O Barco de Valdeorras. El motivo no era solo conocer la villa; era para conocer en persona al hombre que, incluso a mucha distancia, ya hizo latir fuerte mi corazón. Tantos recuerdos hacen que, ahora, pese a la distancia geográfica, sigo sintiendo O Barco tan cerca.

Aprovecho esta ocasión para desearles a vosotros y a todos los barquenses ¡felices Fiestas de O Cristo!

Sara Marianivich

(O Barco)