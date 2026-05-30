Historia en 4 tiempos | Se entregaron los premios del XXX Concurso de Formación Profesional

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Se entregaron los premios del XXX Concurso de Formación Profesional

Se entregaron los premios del XXX Concurso de Formación Profesional

Entrega de premios del XXX Concurso de Formación Profesional.

El acto de entrega de los premios correspondientes al XXX Concurso de Formación Profesional se celebró en el salón de actos de la Casa del Movimiento. El Concurso estuvo organizado por la Delegación provincial de la Juventud, y los premios correspondieron a 75 campeones y subcampeones de las distintas especialidades y categorías de la fase provincial. Los premios en metálico ascienden a 50.900 pesetas y los patrocina la Diputación provincial.

El acto fue presidido por el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Joaquín Llobell Muedra, a quien acompañaban en la presidencia autoridades provinciales, miembros del comité organizador, jerarquías y directores de los centros de formación profesional.

El delegado provincial de la Juventud inició el acto con unas palabras refiriéndose al desarrollo del concurso y agradeciendo la cooperación de las empresas y centros de formación, oficiales y privados. Una vez realizada la entrega, el señor Llobell Muedra felicitó a todos los premiados que pasan a competir en las siguientes fases del sector y nacional. Destacó el interés formativo y el estímulo que estos concursos suponen para la juventud trabajadora, incidiendo en perfeccionamiento profesional y en su dimensión personal y humana.

(1976)

¿Qué le gustaría que le preguntasen en el referéndum?

Los entrevistados | La Región

Nadie sabe cómo va a ser el Referéndum ni en qué va a consistir, pero hemos preguntado a los orensanos sobre el particular.

Anselmo López Morais (funcionario, secretario provincial del P.S.P.).-En las actuales condiciones políticas del país dudo mucho de su utilidad. Porque para que tuviera alguna validez sería requisito indispensable la implantación previa en España de una auténtica democracia, libertades que, hoy por hoy, aún no existen. Sin ellas, el referéndum sería falso, y con ellas, innecesario. Creo que lo único que interesa al pueblo español es la implantación de dicha democracia, derecho que emana de su misma naturaleza y que nunca puede ser otorgado por el poder. Así quedaría formulada y de antemano contestada la única pregunta que nos hacemos todos los españoles: ¿Dictadura o Democracia?

Manuel Rego Nieto (administrativo, carlista).-Pra min as preguntas deberan ser únicas, moi concretas e claras. A que está na mente de todos é si queremos un Estado democrático i de dereito, ou a continuidade do que xa todos coñocemos. No suposto da Democracia habería que encomendarlle a tarefa da laboura das adecuadas normas constitucionais a unha Asamblea Constituinte elexida libremente.

José Luis Bóveda Álvarez (empleado, militante del M.S.G.).-Pola miña parte o única que cabe facer nese suposto Referéndum anunciado como participación democrática do pobo nas decisións do goberno, é abstenerse totalmente. O non estar legalizados -lexitimados- os partidos políticos todos, este “referéndum” ten o mismo xeito de calquera outro levado a cabo na dictadura franquista.

(1976)

Postulación a favor de la lucha contra el cáncer

Mesa petitoria contra el cáncer instalada en el Gobierno Civil.

Se celebró ayer en Orense la cuestión pública a favor de la lucha contra el cáncer, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, comisión de damas, que preside la marquesa de Atalaya Bermeja, doña María Luisa Zarauza de Ales.

Se instalaron numerosas mesas petitorias en distintos puntos céntricos de la ciudad, así como en los vestíbulos de organismos públicos.

Al mismo tiempo, numerosas señoritas realizaron la cuestación por las calles.

(1976)

30 de mayo de 1926 - Italia homenajea al dirigible Norge

Varios vecinos de Orense piden la mediación de La Región ante el alcalde para que se alumbren los paseos del Jardín del Posío y que el recinto esté abierto durante más tiempo, sin obligar a los visitantes a salir del mismo a hora tan temprana.

-Nueva relación de donantes para la Comisión de Festejos del Corpus en Orense: Daniel Peña, Secundino Couto, Florentino Moretón, Carmen Alonso, Farmacia Salgado, Victorino Fernández, Enrique Pérez, Valentín Gómez, Enrique Fernández, José Domínguez, Garaje Americano, José Pérez Rodríguez, Claudio Vázquez, Matías García, Julio Rodríguez, Farmacia Lobit, Bernardo Rodríguez, Ricardo Rodríguez, Telmo Pérez, Baldomero Areán, Aurea B. Moreno, Francisco Cuevas Criado, José R. Rodríguez, Antonio Tabarés, Leandro Pérez, Ricardo R. Rodríguez, José Rodríguez, Manuel Seoane y Alfonso Abeijón.

-El dirigible Norge que alcanzó el Polo Norte es bendecido y homenajeado en Italia, país donde fue construido por Umberto Nobile, recibiendo el papa Pío XI a toda la tripulación excepto a su líder, Roald Amundsen, que no pudo salir de Noruega.

30 de mayo de 1951 - El Barcelona, campeón de Copa

En Orense recibieron la Primera Comunión los niños, primos entre sí, Teresa Estévez Nóvoa y José Estévez Iglesias.

-En Orense recibió la Primera Comunión el niño Ángel Rodríguez Martínez, hijo del teniente de Infantería don Eduardo Rodríguez y doña Alvida Martínez.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Manuel González Carid, Antonio Freire Casal, Abelardo Doval Domínguez, Ramón Fernández Pérez, Maximino Blanco Núñez, Nemesio Campos Gándara y esposa Manuela González Dorado y cuatro menores, Isabel Capitán Vaz con un menor, Celsa Campos González, Bernardino Arias Montesinos, Bernardino Arias Prieto, José Alén Rodríguez, Pedro Meleiro Ramos, José Meleiro Ramos, Eduardo Lorenzo Otero y Alberto Iglesias Pérez.

-El Barcelona gana la Copa del Generalísimo al vencer en la final disputada en el estadio de Chamartín a la Real Sociedad por 3-0 con goles de César (2) y Gonzalvo, con el jefe del Estado, Francisco Franco, presidiendo el encuentro desde el palco. Es el décimo título de Copa para el Barcelona, que dominó claramente la final con Kubala como gran figura.

30 de mayo de 1976 - José Luis Gómez, mejor actor en el Festival de Cannes

30 de mayo de 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Carmen Souto López, Agustín Pérez Veiga, Rafael Outomuro Rodríguez, Santiago Álvarez Vázquez, Óscar Pérez Piñeiro, Belén Janeiro Vallejo, David Formoso Ramos y Cosme Fernández González.

-(1) Los orensanos responden a la siguiente pregunta: ¿Qué le gustaría que le preguntasen en el Referéndum?

-(2) Entrega de los premios del Concurso provincial de Formación Profesional.

-(3) Postulación en Orense a favor de la lucha contra el cáncer.

-El actor español José Luis Gómez gana el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de Cine de Cannes por su papel en la película “Pascual Duarte”.

-El escritor José Agustín Goy-tisolo denuncia por supuesta agresión a tres policías armados y presenta un certificado médico de lesiones, hechos que tuvieron lugar durante una manifestación en Elche en la que los agentes le conminaron a correr al creer que formaba parte de dicha manifestación, y al desobedecer la orden le golpearon en la cabeza y en varias partes del cuerpo.

30 de mayo de 2001 - Alcaldes ourensanos a Bruselas

30 de mayo de 2001. | La Región

Los alcaldes ourensanos, junto a varios concejales y técnicos, visitan el Parlamento Europeo y las instalaciones de la Unión Europea en Bruselas, encabezados por el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, una expedición en la que los ausentes fueron los alcaldes del BNG, el de Ourense y los del PSOE, Pachi Vázquez y Gonzalo Iglesias.

-La cuarta edición de la Andaina Popular Vila de Allariz supera todas las expectativas y reúne a más de 500 senderistas, muchos procedentes de Portugal, Madrid, Vigo, Santiago Alicante o incluso Brasil, con el objetivo de completar el recorrido de 50 kilómetros en un tiempo máximo de 12 horas, un éxito para los organizadores, Chicho Outeiriño, Willy y el concejal de Cultura de Allariz, Antonio Blanco.

-El guitarrista de jazz estadounidense Larry Coryell triunfa al frente de su trío en concierto ofrecido en el Café Latino.

-El actor José Coronado abandona la serie de televisión “Periodistas” después de siete temporadas para dedicarse plenamente al cine.