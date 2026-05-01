Historia en 4 tiempos | Mesa redonda de la Academia Médico-Quirúrgica

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

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Mesa redonda de la Academia Médico-Quirúrgica

Imagen de la mesa redonda de la Academia Médico-Quirúrgica.

Una mesa redonda sobre el tema “De la plaqueta a la enfermedad tromboembólica” se celebró ayer tarde en los salones de la Academia Médico-Quirúrgica, con asistencia de numerosos profesionales que acudieron a esta cita científica, rodeada del mayor interés, no solo por el tema sino por la relevancia de los miembros que la constituyeron, y que fueron el doctor Jean Louis Bellon, hemólogo, director técnico de Grifols, que actuó como moderador, y de ponentes, el doctor José Antonio Vázquez, jefe de la Sección de Coagulación y Hemostasia de la Residencia Primero de Octubre de Madrid, y el doctor Feliciano Ortega Blanco, jefe de la Sección de Hemofilia de la Residencia de La Paz.

(1976)

Las coplas de los Maios no subirán de precio

Antonio de Castro Montesinos.

En vísperas de la Festa dos Maios hablo con uno de los copleros más significados en Orense, Antonio de Castro Montesinos, varias veces ganador del primer premio del concurso de coplas.

-¿Crees que la Festa dos Maios va a más?

-Estimo que sí. Veo interés entre la juventud, y si los encargados de organizarla consiguen darle más publicidad y estimulan a los “maistas” con subvenciones generosas, la fiesta, sin duda, irá a más.

-¿Consideras acertada la medida de interesar a los colegios en ella?

-Más aún, acertadísima, y felicito por ello a la persona que ha tenido tal idea. El interesar a los niños es el medio ideal para que la fiesta perdure, ya que ellos son los que deben legar a sus hijos el día de mañana esta tradición.

-¿Habrá coplas tuyas este año?

-¡Pues no faltaría más! Soy muy entusiasta de todo lo orensano y no podía faltar “mi” granito de arena para contribuir a ella.

-¿Qué temas prefieres, normalmente?

-Mis temas favoritos son los que de alguna manera se relaciones con hechos críticos de la actualidad.

-¿Sueles tener problemas con la censura?

-Bueno, las coplas, en principio, se envían a la Delegación de Información y Turismo, que es quien autoriza la impresión y difusión de las mismas. Este año me tacharon una estrofa, que podría ser ofensiva para alguna persona determinada. Sin embargo, bien sabe Dios que yo procuro satirizar sin mala intención y sin faltar a nadie concretamente.

-¿Subirán de precio este año?

-No lo hemos creído conveniente, dado su carácter eminentemente popular, a pesar de que el aumento estaría justificadísimo, debido a que también subió un cien por ciento el importe de la imprenta.

(1976)

Denis Tito, “como en casa” en la Estación Espacial Internacional

Denis Tito, junto a los astronautas de la Estación Espacial Internacional.

El multimillonario estadounidense Denis Tito llegó ayer a bordo de la nave rusa Soyuz TM-32 a la Estación Espacial Internacional (ISS), donde como primer turista cósmico de la historia pasará casi una semana como “huésped de lujo”, ya que pagará unos 400 millones de pesetas por noche. El empresario californiano se ha comprometido a pagar cualquier desperfecto que pudiera ocasionar durante su estancia.

Tito, de 60 años, sufrió náuseas y mareos durante las primeras horas de vuelo, según los rusos, pero al llegar al complejo afirmó encontrarse “como en casa”, exultante y feliz de encontrarse por fin en el espacio.

Relajado y bromista sobre el viaje y la experiencia, Tito deberá estar acompañado por un astronauta cada vez que penetre en las instalaciones que pertenecen a Estados Unidos, según el acuerdo alcanzado con la NASA.

El millonario ha pagado un total de 3.600 millones de pesetas para hacer realidad su sueño, y los directivos del programa espacial ruso han dejado claro que se abre una suculenta fuente de ingresos para Rusia y que Tito no será un caso aislado: James Cameron, el director de cine responsable de películas como “Terminator” o “Titanic”, ya está llevando a cabo negociaciones con la Agencia Espacial Rusa sobre su posible viaje a bordo a la ISS a bordo de otro cohete Soyuz a finales del año 2002.

(2001)

1 de mayo de 1926 - El criado roba a su amo

Regresó a Orense procedente de Sevilla y Madrid el cronista de nuestra ciudad don Emilio Vázquez Pardo.

-Se encuentra entre nosotros procedente de París y Madrid don Francisco Carballal.

-Llegó a Orense procedente de Vigo don José Nieto, encargado de las obras del Hospital Modelo.

-El industrial don Antonio Garza Rodríguez, vecino del número 14 de la calle de la Burga en Orense, requiere a los guardias municipales para que detengan a un criado suyo, un joven de 19 años al que acusa de haberle robado una caja en la que guardaba unas 300 pesetas. El joven confesó la acción y reconoció que se había llevado dicha caja a un monte próximo a Mariñamansa donde la descerrajó y se apoderó de 154 pesetas que había en ella, cantidad que escondió en un pañuelo y guardó luego en una cuadra propiedad de su amo.

-La Unión Soviética organiza una expedición al Turkestán en busca de los tesoros de Alejandro Magno y Tamerlán, donde las autoridades soviéticas creen que están las tumbas de ambos personajes históricos.

1 de mayo de 1951 - El criado roba a su amo

La conocida Casa Domecq ofrece a la Comisión Municipal de Festejos de Orense una magnífca Copa valorada en 4.000 pesetas para ser disputada en las próximas fiestas del Corpus en el torneo triangular de fútbol.

-El niño de tres años Manuel Pacheco Destar sufre la mordedura de un perro en la Plaza Mayor de Orense, recibiendo atención en la Cruz Roja de heridas en su mano derecha.

-Un vecino de Portas (Amoeiro) denuncia el robo de dos jamones en un caserío de su propiedad, y la Guardia Civil detiene como autor al vecino de Souto José Fernández Rodríguez alias “Chispa”, de 32 años, que confesó los hechos y aseguró que vendió los jamones por 935 pesetas, cantidad con las que bajó a Orense y se compró un traje, una camisa, unos zapatos y unos calcetines, gastándose lo que le sobró menos 180 pesetas, que le fueron ocupadas al ser detenido, en “visitas” a diversos establecimientos de bebidas de la capital.

-La Orensana mejora su juego pero cae ante el Badalona por 3-2, con goles de Foro y Oliveros para los nuestros.

1 de mayo de 1976 - El criado roba a su amo

Nacieron en Orense: Celia Varela Nóvoa, Antonio Espiña González, Pilar Reboredo Pérez, Enrique Carrillo Lorenzo, Susana Lois García, Óscar Silva Ramos y Estela de la Fuente de las Cuevas.

-Una intervención de los doctores José Luis Relova Esteban y Cristino Bravo Mateos clausura la ronda de mesas organizada en Orense por el Club Recreativo As Burgas sobre la problemática de los “deficientes mentales”.

-(1) El conocido “coplero” orensano Antonio de Castro Montesinos habla para La Región en vísperas de la Festa dos Maios.

-(2) Mesa redonda de la Academia Médico-Quirúrgica de Orense.

-Las coplas de los Maios comienzan ya a venderse por las calles de Orense, las primeras en salir las del grupo escolar Curros Enríquez, en las que los temas son “el tráfico, las inmobiliarias, los precios del mercado y la longitud de los cabellos”, mientras la Delegación provincial de Información y Turismo autoriza “totalmente” las coplas presentadas por una escuela en las que se abordan temas “candentes” de la actualidad orensana como las elecciones de la Asociación de Amas de Casa.

1 de mayo de 2001 - El criado roba a su amo

Los diputados nacionales del Partido Popular en Ourense Celso Delgado, Carlos Revuelta y Ana Belén Vázquez presentan en la sede del partido en Ourense el nuevo plan de pensiones suscrito entre el Gobierno, Comisiones Obreras y Cepyme, que en nuestra provincia supondrá un aumento del 23 por ciento en las pensiones medias de jubilación respecto a diciembre de 1995.

-La “invasión” de las operadoras telefónicas portuguesas en la provincia de Ourense hace que hasta quince municipios ourensanos, todos ellos en la “raia” o cercanos a la frontera, tengan que pagar como internacionales las llamadas con teléfonos móviles, cada vez más numerosos. Así, una llamada de dos minutos desde Ourense a Cualedro supone 450 pesetas para el que recibe la comunicación, una situación para cuya resolución el BNG ya ha solicitado medidas.

-(3) El multimillonario estadounidense Denis Tito llega a la Estación Espacial Internacional a bordo de la nave rusa Soyuz TM-32, convirtiéndose en “huésped de lujo” al pagar unos 400 millones de pesetas por noche en una semana.