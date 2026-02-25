Historia en 4 tiempos | Se prepara un homenaje al orensano Ben-Cho-Sey

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Se prepara un homenaje al orensano Ben-Cho-Sey

Xosé Ramón Fernández Oxea “Ben-Cho-Sey”.

El próximo mes de abril Xosé Ramón Fernández Oxea (Ben-Cho-Sey) cumple 80 años. Con tal motivo se formado una comisión encargada de organizar un homenaje que está integrada, entre otros, por los señores Otero Pedrayo, Antonio Tovar, X. Alonso Montero, Celso Emilio Ferreiro, Daniel Cortezón, Gamallo Fierros e Isaac Alonso Estravis. Coincidiendo con este homenaje, la colección “Arealonga” publicará un libro conteniendo una selección de los artículos del escritor publicados desde 1918 hasta hoy en defensa de la lengua gallega, la toponimia y otros temas populares de la cultura gallega.

Ben-Cho-Sey, que desde hace años vive en Madrid, nació en Orense en donde estudió la carrera de magisterio que ejerció durante muchos años. El seudónimo de Ben-Cho-Sey con el que firma sus trabajos comenzó a utilizarlo cuando participaba en la guerra de África y colaboraba en el periódico orensano “La Zarpa” que dirigía Basilio Álvarez. Tiene trabajos sobre lingüística, arqueología, etnografía y en ocasiones escribe relatos y versos. Está considerada la máxima autoridad en lo que se refiere al conocimiento del “barallete” (lengua utilizada por los afiladores), y entre sus obras relacionadas con Orense hay que destacar la monografía sobre una parroquia, Santa Marta de Moreiras, y la lista de montes orensanos. Durante muchos años Xosé Ramón Fernández Oxea fue asiduo colaborador de La Región.

(1976)

Los autobuses no pueden llegar al Colegio-hogar de Mariñamansa

Lamentables accesos a la Escuela-Hogar de Mariñamansa.

Cuando la preocupación de toda la provincia radica en atender a los accesos a los colegios nacionales de EGB, resolviéndose numerosos problemas al respecto, resulta que, en las propias narices de la capital, barrio de Mariñamansa, los autobuses del servicio de transporte escolar no pueden llega a la Escuela-Hogar de Mariñamansa, debido al lamentable estado de los accesos, si tales pueden ser llamados.

Ni siquiera muchos padres que poseen turismo propio, se atreven a utilizar el vehículo hasta la Escuela, por miedo a que se les parta el “utensilio mecánico”, que se quede sin palieres o que sufra serias averías.

La Escuela-Hogar de Mariñamansa es uno de esos centros que “traen cola”. Estuvo mucho tiempo paralizado, sin clases, hasta que, al fin, comenzó a funcionar provisionalmente. Ahora, desde comienzo de curso, su funcionamiento parece normal, aunque faltan detalles tan importantes como el de los accesos.

¿Qué organismo es el encargado de conservar y mantener este acceso en condiciones de vialidad? ¿Educación y Ciencia? ¿La Diputación? ¿El Ayuntamiento?

¿La Renfe? ¿La parroquia?

Ahí están, para muestra, estas fotos de Reza.

¿Se le pondrá el cascabel al gato y serán reparados estos accesos a fin de que presten el servicio para el que fueron pensados o construidos?

(1976)

Horas: Medias

Yo no entiendo nada de medias. Sé que las medias las llevan las mujeres, y hasta se las he visto puestas.

Eso que las hay que no se notan. Esas deben ser las más caras.

No entiendo nada de medias, pero oigo hablar de ellas constantemente, y hasta tropiezo con ellas en los periódicos y por la calle.

Mi conocimiento de las medias es una cosa vaga, vaporosa, casi irreal, como un olor de comida, medicina o perfume, que queda en una habitación, y que no logra uno llegar a identificar, y mucho menos a determinar su causa.

Tiene que ser así, porque realmente, las medias casi no se ven, y sin embargo, se rompen.

Digo que se rompen, porque hay quien las recompone.

Es un oficio el de reparar las medias.

Me parece haber llegado a averiguar que antes las señoras zurcían las medias en casa. Empleaban para ello una bola de billar vieja, y aún hay en las casas unos huevos de boj o de cristal, que me han dicho que servían para eso.

Ahora parece que las señoras no se molestan en eso. Mandan las medias a unos establecimientos que en las grandes poblaciones llaman “Clínicas”, “Sanatorios”, o cosa por el estilo… Creo que en Orense aún no hemos ascendido a tanta limpieza. Pero no tardaremos.

De todos modos, las medias preo-cupan enormemente a las mujeres, porque en las visitas se habla de las medias casi tanto como de las criadas.

El problema de las medias debe ser uno de los mayores problemas sociales, económicos y políticos de nuestra época.

Crónica de Vicente Risco (1951)

25 de febrero de 1926 - Robo en la iglesia de Celanova

El profesor de la Normal de Orense don Pedro López ve como su sueldo es ascendido a 9.000 pesetas.

-Llega a Orense procedente de Carballino don José Pinal

-Está pasando unos días en Orense el propietario de Laroco don Melquiades Álvarez.

-Llega a Orense procedente de Maceda el juez municipal señor Bermúdez.

-Llega a Orense el banquero don Bernardino F. Rodicio acompañado de su bella esposa doña Carmen R. Veiras.

-Los ladrones roban en Celanova el cepillo que hay en la villa para recoger las limosnas a la Virgen de la Encarnación, llevándose un botín de 50 pesetas en metálico.

-Llega a Orense procedente de Maceda el diputado provincial don Aureliano Ferreiro.

-La reina doña María Cristina es nombrada alcaldesa honoraria de San Sebastián por el Ayuntamiento de dicha ciudad, “considerando el afecto que siente por ella la ciudadanía”.

25 de febrero de 1951 - Comisión municipal de Fiestas de Corpus

La delegación provincial de Orense del Instituto Nacional de Previsión organiza diversos actos con motivo del 43 aniversario de la entidad, bajo la supervisión del presidente de la misma y del Consejo Asesor, don Ricardo Martín Esperanza, entre ellos un partido de baloncesto disputado en el Couto entre los equipos del Regimiento Zamora núm. 8 y el del Grupo de Empresas, torneos de tenis de mesa y ping pong, carreras de cintas en el Couto o una gran velada artística en el Coliseo Xesteira bajo la dirección de don Luis Madriñán Neira.

-Se constituye la Comisión Municipal de Festejos del Corpus en Orense, formado por los siguientes tenientes de alcalde y concejales: Eustasio Cañizal Arnés (presidente), Eleuterio Arce González, Eduardo Rodríguez Cantero, Tomás Cid Millara, José Antonio Morción, Benito Álonso Álvarez, Gumersindo Ferreira Míguez y Alejandro Rodríguez Veiras (secretario).

-(3) Vicente Risco y las medias femeninas.

25 de febrero de 1976 - Nueva directiva de la Coral de Ruada

Nacieron en Orense: Ana Fernández Iglesias, Roberto González Torres y Isabel Losada Rodríguez.

-La Coral de Ruada elige nueva junta directiva, formada por los señores: José Fernández Borrajo (ree-legido como presidente), José Armesto Prieto, Fernando González Suárez, Eladio Quevedo Almoina, José Luis Vázquez Rodríguez, Luis Pérez de Juan, Smeling Sixto López, José Gallego Aguiar, Claudio González Laso, Eustaquio Puga Rodríguez, José Lino Vázquez-Monjardín, Abel Rodríguez Fernández y Manuel y Álvaro de Dios Martínez (directores).

Fernández Borrajo, reelegido presidente de "Coral de Ruada"

-(2) Se forma una comisión en Orense encargada de organizar un homenaje al escritor orensano Xosé Ramón Fernández Oxea “Ben-Cho-Sey” con motivo de su 80 cumpleaños.

-(3) Los servicios del transporte escolar no pueden llegar a la Escuela-Hogar de Mariñamansa debido al lamentable estado de los accesos, otra vergonzosa situación en Orense a la que nadie pone remedio.

-El periodista Agustín Cañete es nombrado nuevo jefe de programas de Radio Popular en Orense, que próximamente trasladará sus estudios a la calle de General Franco en el nuevo edificio de Galerías Proyflem.

25 de febrero de 2001 - José María Baños , presidente del COB

El interventor de la Diputación provincial, José María Baños, asume la presidencia del Club Ourense Baloncesto tras la dimisión de Clodomiro Montero.

-José Manuel Vázquez “Casiano” lee el pregón del Entroido de Ourense disfrazado de “Castañeira”, una réplica casi exacta de la estatua recién inaugurada en la calle Curros Enríquez, aunque por primera vez en su vida se perderá la celebración debido a su viaje al Sáhara para participar en un maratón.

-La soprano Ainhoa Arteta triunfa en el Teatro Principal de Ourense acompañada del pianista Alejandro Zabala, en un recital patrocinado por Caixanova con las entradas agotadas desde hace días.

La soprano Ainhoa Arteta.

-Julio Fernández Gayoso es reelegido como director general de Caixanova por cinco años más, en la asamblea general celebrada en Vigo que aprobó su informe de gestión y su objetivo de “duplicar el tamaño de la entidad en cuatro años con un plan estratégico”.