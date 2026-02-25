El rufianazo sanchista

A Sánchez casi siempre le pillan los problemas fuera de España, salvo la desclasificación del 23F. Vaya picardía y conocimiento del entorno que tiene el tío, incluido el cambio climático. Con la dana de Valencia estaba de viaje en la India acompañado de Begoña. Y con el lío del jefe de Policía acusado de violación también estaba en la India, que ya es casualidad. No es que lo prepare su multitudinario gabinete de asesores para alejarle de la hoguera política. No. Pensemos que es únicamente la suerte del líder, el azar del estadista global, la flor en la retaguardia de quien es considerado el político con más suerte del mundo, tanta como para llegar a presidente después de las primarias de la caja de cartón.

Rufián es otra operación Roca fallida, esta vez desde la izquierda sanchista, que es tanto o más radical que el comunismo marxista, según demuestran sus políticas y hechos

Lo que también le pilló lejos de España, pero no por sorpresa, fue la puesta de largo de Gabriel Rufián, presunto aglutinador de la izquierda descarriada. Se percibe y sospecha que detrás de esa maniobra de agrupamiento del rebaño está la Moncloa en busca de una nueva mayoría Frankenstein que le permita a Pedro seguir gobernando, aunque no gane las elecciones como en 2023. Yolanda parece resignada a renunciar a las matemáticas, de modo que ni suma, ni resta, ni se la espera fuera de las listas del PSOE. Todos los peones del sanchismo trabajan para salvar al soldado Sánchez en las instituciones, en el Ibex, en los ministerios, en las federaciones socialistas y en la sincronizada mediática. Hasta los ministros récord más reprobados de la Historia como Puente y Marlaska, salpicados por el ventilador del fango hasta arriba, se baten el cobre para evitar que Pedro sea arrojado a la pira de la corrupción y otras miserias del poder que aceleran la combustión del régimen.

Rufián es otra operación Roca fallida, esta vez desde la izquierda sanchista, que es tanto o más radical que el comunismo marxista, según demuestran sus políticas y hechos. Gaby el colega pasa por ser un separatista faltón y chistoso con ínfulas de Frente Popular estatal para salvar a España y a Pedro de Franco y la extremísima derecha fascista que fue creada para el relato y vive en la mente calenturienta del poder actual como factor de expansión polarizante. Para eso ha desclasificado el 23F sin desclasificar sus vergüenzas, para apuntalar esa estrategia electoral y agitar el guerracivilismo pasado. Así que el rufianazo sanchista se puso en marcha días antes de la presentación en sociedad de otra operación de travestismo político que consistió en una fiesta de disfraces de las fuerzas de Sumar, pero sin Yoli, que montó como réplica una comparecencia en redes y nadie le preguntó. Realmente, el rufianazo sanchista desbarra y desborda con apoyo de Tezanos y su CIS trilero envuelto en el recuerdo desmemoriado del voto. Todos saben que esto termina más pronto que tarde en un adelanto electoral y se mueven rápido como pollos sin cabeza para seguir mamando de la teta estatal. No me diga, amigo lector, que no es poético: un independentista liderando por delegación presidencial la operación nacional con la que salvar a Sánchez. O sea, el rufianazo sanchista con trampa y con cartón. No sé si me explico.