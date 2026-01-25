Historias de rock en gallego: un libro para ser escuchado

Xurxo Souto abre la puerta de Andén I, trae consigo el calor del entusiasmo aunque la borrasca Ingrid mantenga sus dictados de nieve y el arribo a Ourense para el escritor coruñés haya sido una disfrutable gesta homérica. El centro cultural Andén I, ubicado dentro de las instalaciones de la estación ferroviaria ourensana, es el lugar elegido para la presentación del libro “A novela do Bravú” (Edicións Xerais, 2025). Xurxo conversa con los presentes; en una mesa a la derecha de la entrada están acomodados algunos ejemplares de la obra que luego firmará.

“Este libro é poesía, sensibilidade, humor e historia con maiúsculas. Este libro somos nós”

Una vez sobre el escenario, el veterano músico y autor toma un caracol, como recalcando su origen marítimo, y sopla para hacer un llamado de silencio en la abarrotada sala. Celia Pereira, académica de la Real Academia Galega, interviene: “E nós estamos feitos de contos, de historias. Este libro é poesía, sensibilidade, humor e historia con maiúsculas. Este libro somos nós”.

Xurxo toma un micrófono y agradece a Celia por la bienvenida y las palabras de elogio. El exmiembro de “Os Diplomáticos de Monte-Alto” intenta hablar a viva voz, pero el reclamo de los asistentes en el fondo de la sala lo hace volver a tomar el micrófono e iniciar con ello una liturgia con aires de rock para convertir la presentación del libro en un concierto. El espacio en pocos minutos se transformará en cruce de recuerdos, canciones, ritmos y coros impulsados por Xurxo.

El público llenó la sala de Andén I a pesar del clima. | La Región

Mucho antes de conversar acerca del libro que ha escrito, el músico opta por hacer una semblanza de la cultura gallega y los inicios de aquello que sería conocido como Bravú. El desvío temático sin protocolos es una conjunción entre literatura y música popular que el autor extiende como si las páginas de su libro fueran notas de una canción escrita durante las mismas décadas que recuenta a través de la cultura oral y los pregones callejeros con la música, el idioma y éxodo gallego como protagonista.

Bravú versus Moriña

Xurxo improvisa un concierto a capella y marca con sus manos el tempo del contagioso entusiasmo. Entonces llega el Bravú, el rock en gallego y la legitimación de un movimiento contracorriente. La rebeldía de cantar en un idioma asociado a lo rural y sin otra posibilidad de expresión desde lo musical que no fuesen los ritmos tradicionales.

El también profesor de griego y latín hilvana anécdotas como si fueran acordes de una guitarra imaginaria cuyo gesto imita de vez en cuando. Entonces confluyen los pioneros del Bravú en 1994, la antítesis de la morriña, según comenta Xurxo a la más exacta definición del movimiento sobre el cual ha escrito un libro que pronto comenzará a firmar. Pero lejos de cualquier introspección temática, Xurxo universaliza el encuentro con anécdotas donde un Manu Chao en ciernes comparte con ellos un viaje hasta Lyon para un festival o recita el “Carpe Diem” del poeta romano Horacio, como si la poesía latina, gallega e incluso el rebelde Bravú, fueran nudos de una misma cuerda extendida por siglos. Celia Pereira aprovecha una leve pausa, toma el micrófono para invitar a los presentes a que Xurxo, finalmente, autografíe “A novela do Bravú”.