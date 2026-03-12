¿Sabe usted que es hora de reconocer a los vecinos en la conservación del casco histórico?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, basta recorrer las calles del casco histórico de Ourense para ver el cuidado y la dedicación de quienes viven allí
¿Sabe usted que sería oportuno aprovechar la candidatura de Patrimonio Mundial para corregir cierta injusticia en la city? ¿Que en su momento alguien optó por la vía armónica, y nombró a una calle ourensana “Ribeira Sagrada”? ¿que sería bueno no quedarse en ni chicha ni limoná, y respetar el verdadero nombre del espacio? ¿Que se puede apreciar la historia de la calle a través del estado de sus placas?
