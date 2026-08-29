Los horarios termales de Ourense levantan una ola de críticas

La situación de los espacios termales de Ourense ha vuelto a generar críticas entre los usuarios. A los problemas de mantenimiento, o el hecho de que la mitad de las pozas públicas estén cerradas, se une ahora una gestión de las zonas de baño que provoca la salida de los usuarios antes de tiempo.

Así lo ilustra Enrique Camoeiras, portavoz de la Asociación de Amigos das Termas, explicando que “las cinco zonas de baño públicas son la piscina de As Burgas en el centro, A Chavasqueira, el Muiño da Veiga, Outariz y la Burga de Canedo. Pues bien, a día de hoy, Ourense solo tiene el 55% de los espacios abiertos. La piscina de As Burgas sigue cerrada -y ya vamos por los 800.000 euros de gasto-, y respecto al resto de las que están cerradas a cal y canto, nadie da explicaciones del porqué”.

No le echamos la culpa a los que ejercen de vigilantes o controladores de aforo y controladores de temperatura"

A la falta de oferta, Camoeiras une la restricción horaria, que se ha acrecentado este año. “El año pasado y el anterior, el horario de cierre de las termas públicas era a las 22:00 horas. Se abría a las 10:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche. Este año, por obra y gracia de Jácome, se cierra a las 20:00 de la tarde”, señala Camoeiras. Esta nueva política horaria ha provocado que, en zonas como la Burga de Canedo, “empiezan a vaciarlas a las 19:10 de la tarde. A las 19:30 empiezan a echar a la gente. Con lo cual, si tú vas a las 19:00 horas porque quieres, porque te apetece ir, ya no puedes”, sigue relatando el representante de Amigos das Termas.

Desde la agrupación quieren incidir también en que “no le echamos la culpa a los que ejercen de vigilantes o controladores de aforo y controladores de temperatura”, señala su presidente. “Entendemos que actúan por órdenes directas de la empresa. No creo que ellos se pongan a hacer un horario diferente, y suponemos que a su vez Termalismo y Alcaldía le marcan el horario. Porque está claro que esto es un capricho del alcalde”, sentencia Enrique Camoeiras sobre el conflicto.

Preguntada por el asunto, la adjudicataria -Saudeter- se limitan a indicar que el procedimiento sigue las instrucciones del Concello.