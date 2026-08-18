Ourense tendrá su primer hotel de cinco estrellas

El futuro balneario proyectado en el entorno del Campo da Feira dará un salto de categoría y se convertirá en el primer hotel de cinco estrellas de la ciudad. El establecimiento había sido planteado inicialmente con cuatro estrellas, pero el acuerdo alcanzado con los promotores eleva ahora su clasificación y sitúa el inicio de las obras en el mes de enero.

El proyecto se situará en una de las principales áreas termales de Ourense, próxima a A Chavasqueira y a la fuente termal de O Tinteiro, dos de los enclaves más reconocibles del entorno del Miño.

Una antigua aspiración

Esta zona lleva años vinculada a distintos planes para reforzar la oferta termal y hotelera de la ciudad. En el 2010 -hace dieciseis años- ya se hablaba de la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de caracterísiticas similares, con una catalogación de cuatro o cinco estrellas.

El proyecto conocido hasta ahora contemplaba 42 habitaciones, espacios para tratamientos termales y una zona de restauración en su interior. La implantación de la nueva categoría reforzará la oferta hotelera de alta gama de Ourense, actualmente encabezada por diferentes establecimientos de cuatro estrellas.