Ourense se enfrenta a una tendencia demográfica de población nacional que dificulta la cobertura laboral de ciertos sectores en los que el acceso de personas nacionales es mínimo, por lo tanto, son considerados puestos de difícil cobertura. Ante esta circunstancia, la contratación en origen de trabajadores extranjeros ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad estructural.

Para dar respuesta a esta crisis de vacantes, la Xunta de Galicia -que cifra entre 15.000 y 20.000 los trabajadores extranjeros requeridos- asumirá el próximo 1 de marzo las nuevas competencias para gestionar las autorizaciones iniciales de trabajo a personas extranjeras, un traspaso de competencias (iniciado ya en abril del 2025) que el Gobierno autonómico materializará a través de un ambicioso plan piloto sectorial, que se centrará especialmente en puestos de construcción, de transporte, logística o cuidados, buscando fuera de la Unión Europea trabajadores.

La Xunta asumirá once tipos de autorizaciones de trabajo, la gestión colectiva de contrataciones en origen y los informes laborales de arraigo sociolaboral y socioformativo. Se tratan de alrededor de 3.800 expedientes anuales.

En la provincia, la mayor demanda empresarial se sitúa precisamente en la construcción, el sector sobre el que pivotará primordialmente el arranque de este programa piloto para desatascar la grave falta de peones y especialistas. Le siguen la hostelería (el sector en el que más extranjeros trabajan con diferencia), un motor económico provincial que sufre enormes dificultades cada temporada para completar sus plantillas, y, de forma mucho más crítica que en el resto de provincias gallegas, el sector de los cuidados. Las residencias de mayores y la atención a la dependencia en Ourense urgen incorporar personal extranjero ante la realidad de un territorio con la mayor tasa de envejecimiento.

Muchos de estos empleos no está reconocidos oficialmente a día de hoy, con la gestión estatal, como puestos de difícl cobertura, en cambio, en la práctica sí que lo son. Esto supone un revés burocrático y de agilidad para poder constatar realmente tanto la falta de mano de obra, como la falta de candidatos nacionales a los empleos, antes de dirigirse a la búsqueda en el extranjero.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, detalló la filosofía de este nuevo modelo autonómico, dejando claro que la prioridad siempre es el empleo local, pero asumiendo la realidad de las empresas. “O obxectivo é, por suposto, que traballe a xente que está aquí, pero se non hai traballadores axeitados para as demandas das nosas empresas, podelos buscar como digo fóra”, explicó. Para lograr esa inmediatez que requieren los asilos y las obras, González apuntó que “a idea é ir a aqueles que nos supoñan menos requirimentos por exemplo de formación para podelo facer dun xeito máis áxil”.

Fundamentalmente, estos nuevos trabajadores se buscarán en América del Sur y en función del sector se hará hincapié en unos u otros países de una forma coordinada. “Podemos buscar naquel país que teña maior e mellor formación en materia de construción, ou no sector dos coidados. Por exemplo, en soldadura Colombia é o mellor posicionado. Para facer isto precisamos que nos asisten tamén os clústeres”, subrayó el conselleiro.

Macro oficina de empleo

Para orquestar este despliegue sin caer en la lentitud burocrática estatal, el Consello da Xunta aprobará antes de que termine el año la creación de una gran Oficina de Atracción de Talento.

Este ente único nacerá con 50 puestos de trabajo, con una estructura que se dividirá en dos grandes áreas que trabajarán de forma coordinada: 29 puestos se dedicarán exclusivamente a tramitar los permisos y autorizaciones de empleo para personas con nacionalidad extranjera, mientras que otra veintena de puestos estarán ligados al programa Retorna Cualifica Emprego, enfocado a los gallegos en el exterior y a sus descendientes.

Con esta unificación, la Xunta pretende acabar con los cuellos de botella de los ministerios y sortear las demoras que se producen actualmente. El objetivo final es ofrecer certezas al tejido empresarial: “O que buscamos con isto é tutelar todo o proceso, porque moitas veces o que teñen as nosas empresas é unha certa inseguridade xurídica ou hai un momento no que desaparece da súa tramitación o expediente”, garantizó José González.

A partir de marzo, los clústeres y asociaciones empresariales de Ourense tendrán un canal directo para evaluar sus déficits estructurales y nutrirse de profesionales llegados de fuera, consiguiendo que sus necesidades laborales sean cubiertas en un plazo menor al actual, evitando en mayor medida los vacíos temporales y el vaivén económico de pequeñas empresas.