La hostelería se divide en Ourense ante una ley antitabaco restrictiva

Camarera de un local de la ciudad, atendiendo a los clientes en la terraza del establecimiento.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de julio el proyecto de ley que reforma la normativa antitabaco actual para ampliar los espacios donde estará prohibido fumar. Esta ley busca adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y proteger la salud pública, en especial de los fumadores pasivos y menores. En Ourense tendrá consecuencias, ya que estará prohibido fumar en terrazas de hostelería, playas marítimas y fluviales, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales… entre otros. La ley también establece un perímetro de seguridad sin humo de 15 metros alrededor de centros sanitarios, educativos, edificios públicos, bibliotecas, museos e instalaciones infantiles.

La hostelería, uno de los sectores más afectados por esta nueva ley, está dividida ante las nuevas restricciones. Por un lado, hay trabajadores que ven con buenos ojos las nuevas normas por motivos de salud laboral. Diana Ruiz, trabajadora de una yogurtería en la Plaza Mayor, explica que está de acuerdo con las nuevas medidas porque “hay muchas personas que, como yo, no fumamos y entonces somos como fumadores indirectos. Al final nos afecta igual y a la larga es peligroso” y espera que la gente se vaya acostumbrando porque “hay en otros países donde esta ley existe y es bueno”. Confiesa su miedo a llamar la atención a aquellos que no cumplan las normas porque “hay algunos que se pueden poner agresivos, y esa no es nuestra misión”.

Diana Ruiz, trabajadora de la Ioguladeria de la PlazaMayor. | Iván Remesal.

“Me parece muy bien. somos muchos fumadores indirectos”

Miguel Díaz, del restaurante Tizar, tambíen está de acuerdo con la creación de leyes antitabaco porque “las terrazas las comparten tanto personas que desean fumar como personas que no y también hay momentos donde no solo vienen esos adultos solos, sino que vienen con niños”. Sin embargo, también cree que “si se cuida la salud de unos, también se deben crear espacios de fumadores”.

Miguel Diaz, trabajador del restaurante Tizar. | Iván Remesal.

“Hay que proteger la salud, pero hay que crear espacios donde fumar”

Sin embargo, hay quienes son mas críticos con esta nueva ley.

Antonio Martínez, trabajador taperíaTixola. | Iván Remesal.

“No lo veo ni lógico ni normal. Que ilegalicen el tabaco y ya está”

Antonio Martínez, de A Tixola, explica que es una actividad “al aire libre, es un espacio público. Que ilegalicen el tabaco y ya está”. Cree que algunas personas se pondrá a fumar aún sabiendo que no pueden y que en la hostelería habrá un cambio: “la gente estará de peor humor”.