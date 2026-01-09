La huelga de tasadores hipotecarios de Ourense se prolonga hasta el 21 de enero

Un tasador hipotecario es un profesional que valora la situación de un inmueble o una finca antes de que los interesados en su compraventa hagan una oferta, o se dirijan a una entidad bancaria en busca de financiación. También son un colectivo profesional que ha visto cómo sus tarifas permanecen congeladas durante los últimos 20 años.

Por ese motivo, la Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH), con el apoyo de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), iniciaba una huelga sectorial que comenzó el 15 de diciembre, y debía concluir el 15 de enero, buscando establecer un acuerdo marco con las 31 sociedades de tasación autorizadas por el Banco de España. Pero la negativa a negociar ha llevado al colectivo a prorrogarla hasta el día 21.

No tenemos un convenio, por lo que no hay un precio de referencia para nuestra actividad laboral, y en los contratos mercantiles que se ofrecen no hay margen de negociación"

“Tiene que ser un acuerdo global”, explica Francisco Riaza, presidente de la AETH. “No tenemos un convenio, por lo que no hay un precio de referencia para nuestra actividad laboral, y en los contratos mercantiles que se ofrecen no hay margen de negociación”. Esta situación ha llevado a que “el resultante por hora de tasador es menor, una vez que has descontado gastos, al equivalente al salario mínimo”.

En palabras de este tasador hipotecario, el incremento de la actividad ha supuesto una bajada de salarios, pues “desde 2008 no se actualizan las tarifas con el IPC. Muchos tasadores son autónomos, y deben descontar muchísimos gastos e incluso la propia Seguridad Social que las empresas pagan a sus laborales, pero no a sus colaboradores autónomos”, continúa explicando Riaza.

Dispersión poblacional

La provincia de Ourense, y Galicia en general, tiene una dificultad añadida: la dispersión poblacional, lo que vuelve el trabajo “especialmente difícil, sobre todo las visitas de tasación, que implican una gran cantidad de desplazamientos”.

El presidente de la AETH recuerda que "el tasador tiene que visitar el inmueble y comprobarlo por dentro. Esas visitas, que suponen también un tiempo importante dentro de lo que es el conjunto de elaboración de un informe, en Galicia tiene una incidencia alta en cuanto a gastos de vehículo, de combustible y de horas de tasador en el desplazamiento”, indica Francisco Riaza, quien recuerda que “las tasaciones son un derecho del ciudadano que le da más garantías. Con esa tasación, pues pueda ir a las distintas entidades financieras con las que quiera contratar un préstamo y elegir la que mejor oferta le genere”.

En caso de no producirse un acuerdo antes del 15 de enero, la AETH valorará nuevos pasos a seguir. “La medida más contundente sería la prórroga de la huelga, pero, ante la posibilidad de acuerdos, pues se irá valorando. Dependerá de la asamblea”, concluye el tasador hipotecario Francisco Riaza.

Garantía de transparencia

Para ilustrar la importancia de su colectivo en el proceso de compraventa inmobiliaria, Francisco Riaza recuerda que garantizan “un derecho del ciudadano. Las tasaciones no las hacen los bancos, las hacen empresas independientes y el sistema está previsto para que un ciudadano que quiera un préstamo, acuda a la sociedad de tasación que le dé más garantías”, una medida que recomiendan tomar antes de firmar el contrato de arras para “evitar sorpresas que deberían haberse tenido en cuenta”.