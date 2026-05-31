“Humildad y alegría” en la vida de tres nuevos curas ourensanos

Ourense sumó este sábado tres nuevos sacerdotes diocesanos a la plantilla de su diócesis después de que Carlos Barreira, Jaime Vales y Francisco Blanco se comprometieran a ser ministros de la Iglesia católica. Tres jóvenes menores de 30 años y naturales de la provincia, que rompen esquemas y prejuicios mediante un voto perpetuo.

La sociedad actual no necesita sacerdotes brillantes, necesita hombres transparentes, hombres de Dios"

La iglesia del Seminario de Ourense se quedó pequeña para la celebración de la ceremonia, presidida por el obispo de la diócesis, Leonardo Lemos, quien recordó a los nuevos sacerdotes que su misión en la sociedad actual es el servicio. “No vais a ser dueños ni señores, sino a servir como esta Iglesia quiere que se sirva al pueblo santo”, pronunció Lemos durante su homilía. Asimismo, el obispo hizo un llamamiento a la autenticidad y a la cercanía con los fieles, advirtiendo contra los peligros de la autorreferencialidad y el mal uso de las tecnologías, siguiendo el hilo de la reciente encíclica papal, y matizando que “la sociedad actual no necesita sacerdotes brillantes, necesita hombres transparentes, hombres de Dios”.

Tras la ceremonia, Barreira expresaba que el sacerdocio “será siempre un don inmerecido y, por ello, un motivo de continua acción de gracias”. Vales afirmaba que ejercerá su ministerio “con humildade, ledicia e confianza”, mientras Blanco calificaba esta nueva etapa como “o comezo dunha resposta para toda a vida”.

Los nuevos clérigos fueron después aplaudidos por sus predecesores para celebrar su incorporación a una diócesis que ahora cuenta con 232 ministros.