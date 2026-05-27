La Iglesia pide marcar la X de la renta para cubrir su labor social en Ourense

La actividad asistencial es parte de la columna vertebral de la iglesia en Ourense. Y, según los últimos datos que maneja la diócesis de Ourense, se está incrementado por la alta cantidad de personas que piden ayuda a través de Cáritas, la cara visible de esa asistencia.

“Caritas está aumentando sus números de atención sin parar durante los últimos años”, explica Raúl Alfonso, responsable económico de la diócesis, “estamos viendo cómo realmente hay un empobrecimiento general de la sociedad”.

Cada semana aparecen tres, cuatro, cinco familias más que incrementan la nómina de las personas a las que hay que atender"

Los últimos datos de Cáritas hablan de más de 5.000 personas atendidas, la inmensa mayoría a través de sus ramas parroquiales. “Estamos haciendo una especie de auditoría para ver cuánta gente cumple con los requisitos para ayudarla”, sigue explicando Alfonso, quien calcula que “cada semana aparecen tres, cuatro, cinco familias más que incrementan la nómina de las personas a las que hay que atender”. Un goteo que lleva a la diócesis a afirmar que su experiencia “no coincide con algún optimismo económico que aparece en otros sitios. Más bien se ha incrementado el índice de pobreza, y cada vez es más gente la que está acudiendo a Cáritas a pedir ayuda”, indica Raúl Alfonso.

La tercera parte

Mantener la estructura asistencial supone a la diócesis un tercio de sus gastos anuales, que incluyen tanto la acción directa de Cáritas proporcionando ropa y alimentos como sus programas de acompañamiento, formación y búsqueda de empleo. “Un 30% va para la acción caritativa, y luego queda ahí en torno al 20%, que se usa para conservación de patrimonio, para obras de tipo puntual”, enumera el responsable económico de la diócesis.

“El otro 50% se emplea en la acción pastoral, que significa “mantener el personal, que incluye los curas y a todo el que dedica profesionalmente su tiempo al trabajo de la Iglesia”, añade Alfonso. Una actividad cuya financiación procede, principalmente, de las aportaciones que hacen los fieles a través de su declaración de la renta, que se articula en el conocido como Fondo Común Interdiocesano, del que Ourense siempre recibe más de lo que aporta.

Necesitados de apoyo

La diócesis de Ourense ha recibido de este fondo común entre 3,75 y 4,21 millones de euros para su sostén, pese a que las aportaciones ourensanas apenas cubren la tercera parte. “Estaremos en un 35% de declaraciones de la renta con aportaciones, cinco puntos por encima de la media gallega”, calcula el responsable económico, quien afirma que, con más o menos fondos, “conseguimos dar respuesta a todas las necesidades”.

Ni hace que te devuelvan menos, ni te hace pagar más"

Por ello, desde el obispado animan a los ourensanos a seguir contribuyendo con el sostenimiento de la iglesia a través de la X en la declaración, un gesto que “ni hace que te devuelvan menos, ni te hace pagar más”, indica Raúl Alfonso, quien añade que “para una diócesis pequeña como la nuestra es casi un seguro de supervivencia”.