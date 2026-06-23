Impugnado el acuerdo del parque Coto de Canedo por irregularidades urbanísticas

El proyecto del parque Coto de Canedo sitúa al Concello de Ourense ante un nuevo conflicto urbanístico. Un recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de la junta de compensación del polígono número 4 impugna el convenio impulsado por el consistorio, advirtiendo que es “gravemente contrario a derecho” y “adolece de nulidad radical”.

La acción legal denuncia que el gobierno local impone una “alteración de la ordenación urbanística detallada” al margen de los procedimientos legales, utilizando un simple proyecto de obras para modificar el planeamiento, lo que supone una “vulneración” de la Lei do Solo. A esta irregularidad se suma un supuesto atropello a la propiedad privada. El documento subraya que ni junta ni Concello “pueden ocupar los terrenos y demoler las edificaciones sin el previo pago o indemnización”. Sin embargo, el acuerdo permite esta actuación, que el recurso tacha de “previsión manifiestamente ilegal”. El caso más flagrante es el inminente derribo de una vivienda sin abonar a la dueña afectada los 108.196 euros que tiene reconocidos.

El recurso también cuestiona que el Concello exija adelantar el coste íntegro de la obra, bloqueando el “procedimiento de publicidad y concurrencia” para abaratar la factura.