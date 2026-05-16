Un incendio que ahonda en el deterioro de la zona cero termal de Ourense: “Había un trasiego constante”

A la izquierda, el edificio en llamas en plena noche. A la derecha, los bomberos sofocando rescoldos por la mañana.

La antigua Casa de Baños de la ciudad, ubicada en la calle Baixada de Outeiro, fue la madrugada del viernes el escenario de un voraz incendio que dejó práctimente reducido a cenizas el interior del inmueble. Se inició sobre la 1,30 horas, momento en el que un vecino presenció humo y avisó a los servicios de emergencia.

“Escuché un ruido y al asomarme vi que salía humo y me llevé un susto, enseguida llamé al 091 para explicarle lo que estaba pasando”, contó el alertante. Hasta el lugar se desplazó la Policía Nacional y los bomberos de Ourense. Estos últimos movilizaron 15 efectivos y cinco unidades: tres autobombas, una bomba forestal y una autoescalera.

Al llegar comprobaron que era un incendio bastante virulento y que el edificio afectado tenía una estructura de madera. Por ello, lo primero que hicieron los efectivos fue comprobar que no había personas en su interior y crear una línea de ataque al fuego.

Mientras, otros miembros del operativo desalojaron el edificio colindante, teniendo que abandonar sus viviendas al menos cinco vecinos ante el humo y la proximidad de las llamas al inmueble. “Estuvimos fuera un par de horas y volvimos sobre las cuatro y media”, relató un vecino.

Precisamente, uno de los objetivos era que no se trasladase el fuego al resto de edificios, lo que, tras una intensa labor de los bomberos, se pudo lograr. “Houbo momentos un pouco complexos pola cercanía da cárcere de Progreso, os árbores e os cambios de vento”, explica César Pichel, jefe del cuerpo de bomberos de Ourense.

Así quedó la antigua Casa de Baños de Ourense tras el incendio | Xesús Fariñas

Las labores de extinción se desarrollaron durante toda la madrugada y la mañana, incluso las llamas se reavivaron en algún momento. No se registraron heridos.

Las llamas redujeron a cenizas el interior del edificio, cuya estructura es de madera. | Xesús Fariñas

Un conato de incendio

Dos días antes, la madrugada del miércoles, los bomberos ya habían acudido a la antigua Casa de Baños ante el aviso de un incendio. Fue minutos antes de las 4,00 horas y finalmente resultó ser un conato. Tras ello, la Policía Nacional custodió el edificio, que se acabó tapiando el jueves, y echó a los okupas que vivían en el inmueble.

“Los echaron por la mañana y a la noche ya prendieron fuego, así son de malignos”, señaló un vecino, quien tiene claro que fue provocado: “No tengo ninguna duda, creo que fue por venganza, es lo que siempre hacen los okupas al parecer”.

Pintadas cerca de la antigua Casa de Baños de Ourense. | Xesús Fariñas

Según comenta, la antigua Casa de Baños, que el propio Concello asegura que es de propiedad municipal, lleva en esta situación mucho tiempo. “Hará como dos años vino una pareja que parecía inofensiva y estuvo un año viviendo sola, pero de pronto empezó a llegar más gente”, aseguró, apuntando que en el edificio también era frecuente la presencia de drogodependientes. “Había un trasiego constante, cada vez venían más, por la noche y por el día, llamaban a la puerta y se iban luego y así todo el rato”, añadió.

Queja al Concello

El presidente de la comunidad del edificio colindante a la antigua Casa de los Baños explicó este viernes que este miércoles entregaron un escrito en el registro del Concello para que tuviese conocimiento de cómo estaba este edificio y del peligro de incendio que había al ser la estructura de madera y el riesgo para la casa colindante, por lo que le pedía que tomase las medidas oportunas. “La situación era de total abandono, con okupas y tráfico de drogas. Pedíamos que se tomaran las medidas oportunas, sobre todo para dificultar el acceso tapiando puertas y ventanas”, explicó.

Las llamas devoran el inmueble.

Según señaló, desde que inauguraron la pasarela del Barbaña la situación se agravó: “Antes el acceso era solamente a través de la calle Baixada de Outeiro y con la apertura de la pasarela el acceso era por las dos partes, entonces ellos se debían encontrar cómodos porque si había algún problema policial tenían escapatoria. En las últimas fechas hubo un aumento considerable a todas horas de personas que estaban entrando y saliendo del edificio con fines supuestamente de compra y venta de droga”.