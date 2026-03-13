Incertidumbre entre los turistas de Ourense por sus viajes a Asia

Tras dos semanas de guerra en Oriente Medio, los planes vacacionales de numerosos ourensanos están en jaque ante la prolongación del conflicto. Lo que hasta hace unas semanas era ilusión por descubrir destinos lejanos, especialmente en Asia, se ha transformado repentinamente en dudas, incertidumbre, miedo y cancelaciones.

El temor de acudir a países que se encuentran dentro del perímetro afectado se hace notar y las agencias de Ourense indican un gran número de cancelaciones y aplazamientos por parte de los viajeros. “La gente tiene miedo, hay espacios aéreos que no están cerrados ahora mismo, como el caso de Jordania, teníamos clientes al país y sí que por miedo no van, se perdieron el viaje, simplemente no fueron”, manifestaron desde la agencia Olyma.

Pero este problema se expande a muchos más destinos, ya que el nudo aéreo que supone la zona del golfo Pérsico -el de Dubái es el segundo aeropuerto más transitado del mundo- deja en el aire miles de viajes a destinos como Tailandia, Bali o Australia. “La mayor parte de compañías que tienen mejores tarifas más frecuencia para estos destinos tienen su base en zona de Oriente Medio”, señaló desde Viajes Drados, que confirmaron que los clientes con viajes para el sudeste asiático -principalmente bodas de miel- se están echando atrás “optando por cambiar destinos”.

Esta agencia indicó que “desde las oficinas de turismo de Dubái y de Qatar nos están pasando comunicados conforme que allí está todo con total normalidad y animan a la gente a que viaje, quieren normalizar la situación, pero la percepción que tiene la gente desde aquí, pues es bastante distinta a la que ellos quieren mostrar, el miedo es muy libre”. En decisión de los turistas que viajan a corto plazo queda tomar el riesgo y que luego que se topen con un espacio aéreo cerrado, sin posibilidad de salida por aire.

Cancelaciones al límite

Según indican desde las agencias de la ciudad, las aerolíneas están esperando al límite para suspender los trayectos. “A día de hoy están cancelando vuelos a dos o tres días vista, no más, entonces hay gente que tiene miedo, que quiere anular, pero evidentemente si cancelan antes de que lo haga la compañía, eso es bajo su responsabilidad propia”, resaltaron desde Drados, por lo que si el turista no quiere perder su dinero, tiene que esperar al último minuto o viajar.

Crisis en las agencias

Esta situación ya está afectando a las agencias de viajes de la ciudad ante el temor de que la escalada bélica se prolongue. “El parón que estamos teniendo ahora mismo en ventas, lo notamos muchísimo, porque somos de grupos y están con miedo por decidirse”, subrayaron desde la agencia Aldyra, destacando que “la gente hasta tiene pánico de ir a Londres”.