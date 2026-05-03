Indignación en O Pino ante la indiferencia del Concello de Ourense y Transportes

Los residentes de As Torres do Pino y núcleos cercanos como Palmés, Reza Alta o Bobadela, cortaron la N-120 a su paso por la zona residencial para protestar por los inclumplimientos a la hora de arreglar el vial que les permite regresar a la ciudad, cortado desde el pasado febrero. En torno a 80 personas ocuparon la carretera y recordaron a los responsables de la intervención -el ministerio de Transportes y el Concello de Ourense- que se encuentran viviendo en una situación de aislamiento forzoso.

Tú ahora encuéntrate mal, vamos a suponer que te tengan que sacar en una ambulancia, ¿qué hacemos? ¿Tiramos los pilotes?"

La problemática golpea con especial dureza a la gente mayor. Muchos se ven obligados a caminar largas distancias por el arcén de la carretera hasta la parada más cercana, o costearse taxis para acudir al centro de salud o a la farmacia, ante la imposibilidad de usar el servicio municipal (líneas 3 y 4). Los estudiantes también denuncian que su autonomía depende ahora totalmente de sus padres debido a la falta de conexión con el centro. La vecindad tinda de insultante la postura del Concello de Ourense, quien se niega a buscar rutas alternativas alegando que “por 20 personas” no retrasará la línea diez minutos.

Una de las afectadas, Concha Novoa, explicaba que "esto urge mucho. Tú ahora encuéntrate mal, vamos a suponer que te tengan que sacar en una ambulancia, ¿qué hacemos? ¿Tiramos los pilotes?". A sus quejas se unían las de una estudiante, Sara. "Tengo que ir al instituto y al conservatorio", relata, "para estudiar, y ahora dependo mucho de mis padres si no me quiero levantar tempranísimo, porque está al final está un poco lejos del centro. Y antes podía ir en autobús, pero ahora ya no puedo".

Esto ya había pasado el año pasado o hace dos años. Hicieron una reparación no debió ser la ajustada"

Los afectados comentaban también que no es la primera vez que el vial da problemas. "Esto ya había pasado el año pasado o hace dos años. Hicieron una reparación no debió ser la ajustada y claro. Entonces ahora creo que va a ser, o sea, bastante duradero", explicaba una de las residentes en la zona, quien se mostraba indignada porque "que te digan que no saben qué solución tomar... creo que habrá gente estudiada que pueda solucionar los problemas".

La presidenta de la asociación, María del Carmen Montero, recordaba que "tenemos que ir al centro de salud a pie, o ir a coger el autobús de Santa Cruz, ir a dar la vuelta a Santa Cruz para poder ir al barrio de A Ponte, donde tenemos el servicio de salud. Y no somos 20. Somos algunos más"; prometiendo que la protesta escalará con concentraciones en la Plaza Mayor y en la delegación de Fomento si no se encuentran soluciones a corto plazo. Su compañero, Ángel Ferreira, recordaba que la de O Pino "es la parada más importante que tiene el barrio para coger el autobús. Toda la gente de estos pueblos -Bobadela, Recebelle, Palmés, Santa Ana- venían a coger aquí el autobús y ahora tienen que ir a pie. Porque la siguiente parada que tienen que coger es una que hay en la calle Gómez Franqueira, al lado del centro cívico. Bueno, pues imagínate a alguien con una muleta, que bien ves a esa gente que hay por aquí con muleta, que tiene que ir a coger allí el autobús. Por tanto, inviable", concluía.