Este influencer con millones de seguidores visita Ourense en un tour por las 50 provincias españolas: "El calor hizo que me costara grabar"

El ambicioso reto de recorrer las 50 provincias de España ha traído a tierras gallegas a uno de los creadores de contenido de viajes más seguidos del panorama digital. El influencer Román Socias, que arrastra una comunidad de millones de fans en sus plataformas, ha hecho parada en Ourense para tachar la provincia número 42 de su lista, compartiendo con toda su audiencia los rincones más emblemáticos de la tercera urbe más poblada de Galicia.

En el vídeo publicado en sus redes, el joven muestra su llegada a la ciudad y confiesa a sus seguidores un pequeño contratiempo del día, asegurando que "el calor hizo que me costara grabar". A pesar de las altas temperaturas veraniegas y del viento, el influencer completó una intensa ruta maratónica de más de 30 kilómetros a pie para no perderse nada del patrimonio de la capital ourensana.

La ruta de Román comenzó con una visita obligada a la Catedral de San Martiño, donde se detuvo a explicar detalles históricos como el Pórtico del Paraíso y las leyendas que rodean al Santo Cristo. Posteriormente, el creador recorrió la emblemática Plaza del Hierro, contempló la arquitectura del edificio de "La Colmena" y se desplazó hasta la Fonte das Burgas. Allí descubrió el origen romano de la tradición termal y comprobó en primera persona cómo el agua emana a más de 60°C, advirtiendo a su público del peligro de quemarse.

El recorrido continuó por la iglesia de Santa Eufemia, el Liceo y el Claustro de San Francisco. Tras adentrarse en la naturaleza del Parque Botánico de Montealegre, fotografiar el alcornoque centenario de la Sobreira de Loña y el monumental mural de "A Gaiteira Real", Román se dirigió hacia las Termas de A Chavasqueira, donde prefirió apagar la cámara en la zona de baño por respeto a la intimidad de los usuarios.

El broche de oro a este viaje viral lo puso el Ponte do Milenio sobre el Río Miño. Desde lo alto de sus pasarelas, y tras superar sus 100 escalones, el influencer se despidió de su enorme comunidad de seguidores elogiando la belleza de Ourense y prometiendo regresar en el futuro para seguir descubriendo los secretos de la provincia.