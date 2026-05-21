El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, en el Foro La Región

A influencer de Ourense Prado Rúa denuncia a agresión dun home en plena noite: "Quero seguir volvendo a casa á hora que me saia da cona"

María Prado Rúa sufriu o ataque dun descoñecido cando volvía a casa en Santiago de Compostela pola noite e criticou con dureza as limitacións legais coas que se atopou á hora de denunciar os feitos.

Publicado: 21 may 2026 - 13:57 Actualizado: 21 may 2026 - 15:48
@prado_rua denunciou a agresión dun home en Santiago de Compostela | La Región

A influencer de Ourense María Prado Rúa utilizou as súas redes sociais para denunciar publicamente a violenta agresión física que sufriu a noite do mércores ao xoves en Santiago de Compostela. Un home descoñecido abordouna na rúa coa intención de arrastrala a unha zona escura, asegura.

Comunicado da ourensá nas súas redes

"Forcexeamos, tentou tirarme pero non o conseguiu. Deume un ostión na cara, pero non me tumbou", relatou a moza, quen mostra na súa conta arañazos e moratóns provocados no altercado. Nun momento crítico, o agresor intentou armarse: "O tipo quería coller unha pedra e baterme con ela, menos mal que lla pisei". Os berros de auxilio de María alertaron os veciños, que saíron de inmediato e lograron escorrentar ao atacante, quen chegou a ameazalos de morte antes de fuxir.

Marcas do forcexeo entre a ourensá e o home | @prado_rua

Indignación ante o baleiro legal

Máis alá do susto, Prado amosou unha profunda impotencia polas limitacións legais do seu caso: ao non haber tocamentos íntimos nin ser o agresor a súa parella, non se catalogou como violencia sexual nin de xénero. "Resultado? Nin o poden deter. Pero que mundo nos queda?", lamentou.

A pesar de todo, a influencer amosouse firme, combativa e moi agradecida coa reacción veciñal. Sobre o seu estado, asegura que "estou ben, quedoume algún arañazo e algún moratón do forcexeo. Prefiro que me tivese pasado a min e non a outra persoa". Malia todo, admite que o suceso non cambiará á súa maneira de actuar: "Quero seguir volvendo a miña casa á hora que me saia da cona. Eu xa vos digo que non achanto nin pa deus".

