AA.VV. y comerciantes exigen desbloquear de inmediato unas obras paralizadas en la avenida de Portugal que "afectan a la vida diaria"

Vecinos y comerciantes de la avenida de Portugal han expresado públicamente su preocupación por la paralización de las obras de reforma que se están ejecutando en esta arteria de la ciudad de Ourense.

La actuación, con una inversión superior a 5,2 millones de euros, afecta a más de un kilómetro de avenida y a cientos de viviendas, negocios y miles de usuarios que utilizan esta zona cada día. En estos momentos, la calle permanece parcialmente levantada, con aceras en obras, accesos complicados y problemas de circulación que están afectando tanto a la vida diaria de los residentes como a la actividad económica de los establecimientos.

Los vecinos explotan

Desde la plataforma vecinal, la asociación de vecinos del barrio y la asociación de comerciantes consideran que, si ambas afirmaciones son correctas, el problema no estaría en la falta de recursos, sino en algún punto del procedimiento administrativo que está retrasando los pagos.

“Entendemos que la administración debe cumplir sus procedimientos, pero cuando una obra de esta magnitud se paraliza, la prioridad debe ser resolver con rapidez cualquier bloqueo que impida su continuidad”, señalan de forma conjunta desde la plataforma de vecinos, AAVV de O Couto y Asociacion de comerciantes.

Además, solicitan textualmente:

Que se aclare públicamente qué está ocurriendo en la tramitación de los pagos pendientes.

Que se agilicen de manera urgente los procedimientos administrativos necesarios para desbloquear la situación.

Que se garantice la reanudación inmediata de las obras.

Que se informe a vecinos y comerciantes de un calendario claro y realista para la finalización del proyecto.

Por ello, vecinos y comerciantes solicitan al Ayuntamiento aclarar públicamente qué está ocurriendo, agilizar los trámites pendientes y garantizar la reanudación inmediata de las obras, además de informar de un calendario claro y realista para su finalización.

A su juicio, mantener una actuación de estas características paralizada durante tiempo indefinido perjudica a vecinos, negocios y al funcionamiento normal de la ciudad.