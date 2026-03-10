Vecinos y negocios afectados en la avenida de Portugal: "O Concello ten para festas e non para pagar unha obra que xa empezou"

La reforma integral de la avenida de Portugal, una de las arterias principales de la ciudad, ha quedado suspendida indefinidamente por falta de pago, evidenciando la crisis de gestión económica en el Concello de Ourense. Su paralización deja tirados a miles de vecinos y decenas de negocios que suman meses de calvario por el levantamiento de la vía.

La empresa adjudicataria, la ourensana Opain, oficializó este lunes el cese de los trabajos mediante un anuncio publicado en las páginas de La Región, justificando su decisión en la “imposibilidad de mantener la viabilidad financiera del proyecto ante el incumplimiento de los compromisos de pago por parte de la administración local”.

La constructora detalla la acumulación de “tres mensualidades impagadas” —correspondientes a noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026—, una suma que hace “inviable el mantenimiento de suministros, maquinaria y personal”. A esta asfixia de liquidez se suman los sobrecostes imprevistos que la constructora asumió en solitario para retirar el amianto detectado durante las excavaciones.

Olga González, vecina de la avenida Portugal con movilidad reducida. | Óscar Pinal

Estos son los testimonios de diversos vecinos y negocios de la avenida Portugal tras enterarse de esta paralización, entre ellos destacados a Olga González, una vecina con movilidad reducida que reside en plena zona cero. La ourensana se ve obligada a esquivar obstáculos y caminar por la carretera, por donde circulan coches simultáneamente, pese a utilizar andador: “O Concello ten para festas e non para unha obra que xa empezou”.

Los vecinos y negocios consultados por La Región. | La Región

Orlando García: “No século XXI é unha vergonza, levo meses sen un cliente novo”

Neumáticos San Cristóbal sobrevive gracias a sus fieles, explica su gerente, Orlando García. Su ubicación entorpecida y el destrozo de su entrada dificulta abrirse a nuevos usuarios: “Antes cada día tiña un cliente novo, agora levo meses sen abrir ningún”.

Rocío Diz Otero: “Nos entró agua en el local por las obras y no nos dieron solución”

La presidenta de la Asociación Vecinal Barbaña manifestó la indignación de los residentes por una obra que considera que “tendría que hacerse en fases”, ya que “así está todo empezado y nada acabado”, y protestó por la entrada de agua de obras en el local, sin solución.

Fernando Cariz: “Para nosotros, el parón supone un quebranto muy grande”

Para esta tienda de pinturas, las obras suponen un quebranto muy grande, porque los clientes tienen dificultades para llegar. También los proveedores encuentran problemas para acceder. “Una obra como esta deberían agilizarla lo máximo”.

María Cortiñas: “Esperábamos que las obras se terminaran ya este marzo”

En la farmacia han notado caer las visitas: “Aquí delante no pueden parar los coches, la gente tiene miedo porque se puede caer. Para la farmacia ha sido una bajada muy importante. Se iban a terminar en marzo y ahora se paran hasta no se sabe cuándo”.

Marcos Nespereira: “Aquí nunca vino un político a preguntar si necesitamos algo”

Su tienda de alimentación para mascotas se encuentra tapada por una caseta desde el inicio de las obras en ese tramo hace dos meses, lo que se une a la imposibilidad de aparcar. Tras Navidad su facturación cayó en picado. “Nunca vino un político aquí”.

Manuel Dopazo: “A nosotros nos bajó la clientela en un 50%, es un desastre”

Otro de los negocios perjudicados de la zona es Joma Decoración, desde donde Manuel Dopazo asegura que desde mayo del año pasado su base de clientes se ha reducido a la mitad. “Casi no tenemos aparcamientos, bajó la clientela un 50%, un desastre”.

David Freijedo: “Hai problemas cos provedores, ás veces non os deixan pasar”

La carnicería Paco, cuya entrada está cubierta de material de obra, sufre complicaciones de abastecimiento por la dificultad de entrada de los proveedores en la calle. Además, “moita xente que viña de fóra non pasa por aquí e deixa de vir”, asegura Freijedo.

Mercedes Domínguez: “Esto es la obra del Escorial. Llevamos así casi un año”

“Es la obra del Escorial, llevamos un año aquí con las obras y esto no avanza. Estos días parecía que avanzaba, pero el viernes se fueron y dicen que no debe haber pasta. A nosotros nos perjudica mucho, los coches no logran acceder”, relata desde un taller.

Isauro Cruz: “El plazo de ejecución de ocho meses ya se ha pasado hace tiempo”

“Lo que tenían que haber hecho era acabarla. Pone plazo de ejecución ocho meses en el cartel y ya ves lo que llevan. Se ha pasado el plazo y está como está. Y ahora si para, ¿van a poder entrar los clientes?”, apunta desde un almacén de fontanería.