Los Ingenieros de Caminos llaman a reforzar los puntos termales

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El Colegio de Ingenieros de Caminos y Canales de Galicia ha llamado la atención sobre la situación de los espacios termales de Ourense, incluyéndolos en su segundo catálogo de Actuaciones en el Patrimonio entre aquellos espacios que “requieren trabajos de conservación, rehabilitación señalética o difusión pública y que también tienen un potencial turístico”, indica la institución.
"Presentan problemas de accesibilidad, falta de señalización y afecciones derivadas del uso intensivo o de la presión urbana"
La llamada a intervenir implica tanto la plaza de As Burgas como “diversos puntos de los márgenes del río Miño, al oeste de la ciudad”, donde los ingenieros detectan “problemas de accesibilidad, falta de señalización y afecciones derivadas del uso intensivo o de la presión urbana”, y recomiendan “reforzar el mantenimiento y la gestión integral del sistema termal con el objetivo de conservar los elementos históricos y naturales y potenciar su aprovechamiento sostenible”.
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