"O que leva pasado o meu fillo só o sabemos nós”. Manolo se vacía en el coche como el padre que implora redención. “Caída de un Movistar” dice la radio. Lucía, se yergue y revisa el móvil. “Qué nervios”, masculla. Los 150 kilómetros entre Vilalba y Barreiros están marcados en el calendario del Movistar. Es el día de Carlos Canal y su familia lo sabe.

En la recta de Barreiros sacudió la rabia de su puño hasta cinco veces. Por todos los años que lo lleva intentando aquí

Son muchos disparos al palo. En el cielo de “O Gran Camiño” restallan tres muescas esquivas del de Xinzo. La tercera etapa del 24 salía de su casa. Las pancartas de “Forza Canal” transmutan la orografía de A Limia. Acaba en un castillo en el que es príncipe tras batirse con el rey Vingegaard, en una etapa mítica. El año pasado insiste. Y otro danés le birla las mieles. No una, sino dos veces en esos sprints agónicos que siempre tocaban cruz. Hasta ayer. Dicen que atacó lejos. Pero nada es pronto para quien tiene tanta hambre. En la recta de Barreiros sacudió la rabia de su puño hasta cinco veces. Por todos los años que lo lleva intentando aquí. La inercia del alivio lo conduce a su premio: el abrazo de un padre y el beso de una compañera.

El primer triunfo profesional de Carlos llega en casa, con su pecho rehecho del barro que le vio crecer, abierto en Canal y con la botella descorchada. Iván Romeo avisa: mañana también lucharemos por él. El viernes, un ítaco regresa a casa. Y compartirá el botín que un día no pudo.

@jesusprietodeportes