La intermodal de Ourense, congelada: rediseño en marcha y apagón sobre los plazos

Estado en el que se encuentra una zona de la playa de vías de la estación.

La parálisis y la dilatación indefinida de plazos vuelven a sobrevolar una de las mayores obras de transformación urbanística y ferroviaria de Ourense. Tras meses de incertidumbre en la ciudad y de comprobar sobre el terreno cómo el ritmo de trabajo en la estación de A Ponte se ralentizaba, el Gobierno central acaba de admitir ahora por primera vez que el proyecto de la futura estación intermodal de Ourense, que ejecuta la constructora ourensana Copasa -en unión temporal de empresas (UTE) con SanJosé y Syneox Rail-, se encuentra congelado a la espera de un proyecto modificado.

Esta revisión técnica sobre la marcha, asumida por el Ministerio de Transportes y por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), amenaza con encarecer significativamente el presupuesto global, desvirtuar los compromisos arquitectónicos iniciales y aplazar la culminación definitiva del complejo hasta bien entrada la próxima década.

La confirmación de este cambio de rumbo quedó plasmada en un escrito oficial registrado en las Cortes con fecha de 23 de septiembre, en el que el Ejecutivo reconoce textualmente que “se está trabajando en una serie de soluciones que contemplan modificaciones del proyecto original”.

La versión oficial trasladada por la administración estatal justifica estas alteraciones en la necesidad de “incorporar mejoras orientadas a optimizar la funcionalidad, la seguridad y el rendimiento de la estación ferroviaria”. Asimismo, Adif argumenta que el nuevo diseño busca garantizar “la adecuada integración de todas las disciplinas, la actualización y coordinación del diseño del proyecto con otras actuaciones de mejora que Adif ha venido desarrollando en el entorno de la estación dentro de la Red Ferroviaria de Interés General” y la “adaptación a la normativa ferroviaria vigente”.

Sin embargo, la respuesta gubernamental se esconde un frenazo para la transformación urbana de A Ponte. El propio Gobierno admite que, en estos momentos, “se están ejecutando aquellas obras que resultan compatibles con la nueva solución en estudio”. En la práctica, esto supone haber puesto en pausa o no haber llegado a iniciar los elementos arquitectónicos e infraestructurales de mayor volumen, pertenecientes a un contrato que fue adjudicado originalmente por un importe de 111,7 millones de euros y con un plazo de ejecución teórico de 72 meses (seis años) a contar desde su arranque en mayo de 2024.

Incógnitas

La gran incógnita que se abre ahora es conocer el alcance real de esta reestructuración contractual, tanto en la factura económica final como en la fecha definitiva de entrega del complejo. A este respecto, el Ejecutivo ha evitado aportar cualquier previsión temporal o cifra de sobrecoste.

Una maniobra que aboca a Ourense a una nueva espera y que amenaza con estirar las obras sobre la playa de vías de A Ponte hasta más allá del año 2032.

Las grandes piezas del proyecto permanecen en punto muerto La admisión del Gobierno de que el proyecto de la estación intermodal se encuentra en plena reformulación explica por qué, más de dos años después del inicio oficial de las obras en mayo de 2024, los elementos vertebradores de la nueva infraestructura continúan en punto muerto. El contrato adjudicado a la UTE constructora por 111,7 millones de euros contemplaba la transformación integral de la fachada ferroviaria de A Ponte, pero la parálisis administrativa mantiene congeladas las piezas clave del recinto. Entre las actuaciones aplazadas destaca la remodelación del histórico edificio de viajeros, proyectado para triplicar su superficie útil hasta los 1.340 metros cuadrados, así como la edificación de la nueva sala de embarque acristalada sobre los antiguos andenes 1 y 2, un espacio llamado a ofrecer vistas directas a la playa de vías. Tampoco hay rastro del inicio de las obras para la pasarela peatonal cubierta y accesible que debe cruzar sobre las vías para conectar A Ponte y O Vinteún. Esta infraestructura urbana, dotada de ascensores y escaleras mecánicas, era la gran promesa para garantizar la permeabilidad entre dos zonas históricamente separadas por la cicatriz del tren.

Incerteza sobre coste final y plazos de entrega por falta de concreción, dice el PP

La confirmación del proyecto modificado ha llegado en respuesta a los diputados ourensanos del PP, Celso Delgado, Ana Belén Vázquez y Rosa Quintana. Tras una primera contestación genérica en junio, los populares registraron el 14 de julio preguntas por escrito exigiendo conocer los trabajos ejecutados, el importe certificado y las fechas previstas para vestíbulo y pasarela.

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La respuesta del Gobierno del 23 de septiembre volvió a eludir todas las cifras. Ante este “apagón”, los parlamentarios lamentan la “falta de transparencia” del Ejecutivo y la incertidumbre sobre el coste final y los plazos de entrega.

Ourense: pioneros en la llegada del AVE y los últimos de Galicia en estrenar estación

Ourense se consolida como la única urbe gallega sin una estación de alta velocidad terminada, pese a ser la primera en recibir el AVE en 2021. Mientras Vigo (2022), Santiago (2025), Lugo (2026) y A Coruña (prevista para finales de año) ya disfrutan o ultiman sus recintos, A Ponte aplaza la suya hasta 2032 o más allá.

Mientras, la terminal ourensana ofrece un aparcamiento de solo 300 plazas saturadas frente a las 932 compostelanas, y una estación de autobuses de 3,5 millones reducida a una sala con vending frente al edificio de dos plantas y 10 millones de Santiago.