Las intermodales gallegas estarán operativas en 2026, excepto Ourense

La llegada de la alta velocidad a Galicia no solo contemplaba la ejecución de la línea ferroviaria, también la creación de estaciones intermodales en las cinco grandes ciudades. Al igual que el tren, que llegó con un histórico retraso de once años sobre la primera fecha señalada, los proyectos de las futuras grandes estaciones gallegas también sufrieron demoras. Unas, más que otras. Ourense, tendrá que esperar a la próxima década. El resto ya estarán operativas al terminar este año.

Lugo tendrá su flamante estación intermodal en pleno funcionamiento para el mes que viene. El ministro Óscar Puente ya anunció que asistirá a su inauguración en junio. Un año antes, en junio de 2025 se estrenaba la estación Santiago de Compostela-Daniel Castelao. La primera de todas fue Vigo-Urzaiz, que inauguró su servicio ferroviario en abril de 2015 con una instalación provisional, sin la parte más vistosa diseñada por Thom Maine, que llegaría con el estreno del centro comercial Vialia en septiembre de 2021. La penúltima pieza fue la estación de autobuses en diciembre de 2022, ya que falta todavía un elemento clave: la salida sur.

La siguente será A Coruña, que sigue en obras y, según los últimos pronósticos estará inaugurada antes de finalizar este año. Ourense tendrá que esperar a la próxima década: ¿2032? ¿2033? Todavía es una incógnita.

Tres de las cinco grandes estaciones tuvieron sus inicios casi al mismo tiempo. Thom Mayne presentó su diseño para Vigo en 2011, el año en el que fueron adjudicados los proyectos de la de Ourense a Norman Foster y la de A Coruña a una UTE encabezada por César Portela. Pero los caminos que siguieron fueron muy diferentes. En el caso de Vigo, la más ambiciosa y tuvo que enfrentarse a la fragmentación de todo su proceso como consecuencia de la crisis y los recortes impuestos durante el período en el que Ana Pastor estuvo al frente de Fomento. El ministerio acometió lo que entonces se denominó el cajón ferroviario, en una área soterrada a donde llegarían los trenes y el edificio con más carácter comercial que ferroviario y la plaza pública en la parte superior tuvo que ser licitado por segunda vez al quedar desierta la primera propuesta de Adif Alta Velocidad, en 2017. El edificio diseñado por Maine fue acometido por una empresa privada que, a cambio, obtuvo la explotación del mismo por cincuenta años. A diferencia del resto de las estaciones, la de Vigo fue construida sin necesidad de compatibilizar las obras con el servicio ferroviario, que había sido desplazado a una terminal provisional en Guixar. La inversión total, incluyendo accesos, se acercó a los doscientos millones de euros.

Los retrasos en A Coruña se debieron, fundamentalmente a las controversias existentes entre las tres administraciones implicadas en la construcción de la nueva infraestructura, especialmente por parte del Concello, con las otras dos, Fomento y Xunta, lo que obligó a licitar un nuevo proyecto en 2018 e implicó la pérdida de fondos comunitarios. Sin embargo, las obras ya encaran su última fase en la que será necesario suspender los servicios ferroviarios entre el 5 de junio y el 10 de julio y está previsto que a finales de 2026 la nueva estación de A Coruña, con terminal de autobuses ya operativa sea inaugurada con el nombre de María Casares, con una inversión que rondó los 130 millones de euros.

La intermodal de Santiago incluye, además de nuevo edificio de viajeros y la reestructuración de la zona ferroviaria una pasarela peatonal, estación de autobuses y parking, que todavía está sin concluir. El coste total se movió en torno a los 70 millones de euros.

La más económica de las intermodales es la de Lugo, con cincuenta millones de euros, que incluye nuevo edificio de viajeros, paso urbano peatonal, adecuación de andenes con nuevas marquesinas, estación de autobuses, parking y urbanización del entorno de la terminal que será inaugurada el próximo junio, adelantándose a la conclusión de las obras en el corredor ferroviario Lugo-Ourense que todavía se prolongará unos meses más.