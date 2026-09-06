Intervención policial tras la pelea en un “after” en Ourense

Una pelea originada al amanecer en el interior de un local after-hours de la calle Ervedelo requirió en la mañana de ayer sábado de la intervención de la Policía Local. Los agentes se personaron de urgencia en el lugar tras recibir las llamadas de alerta de los vecinos, alarmados por el altercado que acabó trasladándose a la vía pública. Durante el despliegue, los efectivos policiales lograron identificar y dar el alto a uno de los implicados cuando intentaba escapar de las inmediaciones a bordo de un vehículo. Tras interceptarlo y proceder a su registro, los agentes le requisaron un cuchillo que llevaba encima. Pese a ir armado, el hombre no fue detenido, ya que no llegó a utilizar el arma blanca ni se registraron heridos en la trifulca.

Este tipo de incidentes concuerdan con los datos del último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, que refleja que, durante el primer trimestre del año, la provincia registró 28 delitos por lesiones y riñas tumultuarias, más de la mitad de ellos concentrados en la ciudad.