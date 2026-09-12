Isa Cea, bajista y vocalista de Triángulo de Amor Bizarro: “Si vas a besarle la mano al Papa, tienes más puertas abiertas”

En OUR Fest comparten escenario con The Jesus and Mary Chain, uno de sus referentes

Sí, cuando empezamos a tocar era uno de los grupos en los que más nos fijábamos, estamos súper emocionados. Además, lo bonito es que el festival es en casa y vamos a poder tenerlos un poco más cerca. Creo que es uno de los grupos más importantes para el pop y el rock.

Muchas bandas de su generación se fueron a Madrid, pero ustedes siguen en Boiro.

Venimos de pueblos pequeños y queríamos expresarnos desde donde somos y donde nos sentimos cómodos. Cuando empezamos, no teníamos ni idea de cómo funcionaba la música y nos fijábamos en grupos con un mensaje y una figura artística. Construir algo así requiere mirar hacia dentro y se nos hacía más complicado en un sitio donde el entorno pudiera comernos, como una gran ciudad. Sacrificamos muchas horas de furgoneta, pero nos ha compensado.

Han dicho que “Mi Catedral” es casi otro primer disco para la banda.

Siempre hemos tenido un espíritu de reinventarnos. Ahora sabemos tocar mucho mejor que hace veinte años, pero seguimos buscando cosas que nos estimulen. En este disco volvemos a ser tres, como al principio, y queríamos acercarnos a nuestros referentes iniciales, pero con todo lo que sabemos ahora.

¿Se sienten parte del canon de la música española?

No sé muy bien qué significa eso del canon, pero me siento muy cómoda en el sitio al que hemos llegado y creo que no es fácil. Este es un mundo muy complicado, donde te puede ir bien o mal por muchas cosas ajenas al talento. Nosotros hemos tirado mucho de ideas propias y de cierto egoísmo al componer y hacer las cosas. Eso nos ha permitido conservar el lado que necesitamos para seguir estimulados.

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¿Qué significa ser indie?

Al principio reflejaba una forma de hacer las cosas alternativa a la industria. Después pasó a definir a gente que intentaba llegar a esa industria y no podía. Más tarde se convirtió prácticamente en una marca. Cuando hablo de nuestro grupo prefiero hablar de “underground” o contracultura. Son palabras antiguas, pero reflejan mejor lo que hacemos. El indie ahora mismo me queda bastante lejos.

¿Lo tienen más difícil ahora las bandas jóvenes?

Todas las épocas tienen sus complicaciones, pero ahora hay un par especialmente difíciles. Una es poder independizarte y pagar un alquiler. Antes te ibas a estudiar y surgían movimientos: gente joven que se juntaba en bares y bajos, experimentaba y empezaba a crear. Y después está el algoritmo, que es una condena durísima, un látigo que te dirige hacia un lado u otro con muy poco margen de maniobra. Es muy peligroso para el arte, para la política y para todo.

Nunca han ocultado vuestras posturas políticas. ¿Eso les ha cerrado puertas?

Claramente, si vas a besarle la mano al papa, tienes más puertas abiertas. Nuestra forma de utilizar la música siempre ha sido expresarnos. La política es vida, es amor y todo pasa por ella. Nos dedicaríamos a otra cosa si no pudiéramos decir lo que pensamos en las canciones. Las puertas que se nos puedan cerrar nos compensan porque podemos contar las cosas como creemos que son o transformarlas como nos apetezca.

¿Y qué le toca ahora a Triángulo de Amor Bizarro?

Ahora viene la parte buena, que es tocar. Cuando estás haciendo un disco hay incertidumbre porque no sabes muy bien dónde estás hasta que lo terminas. Ahora ya vemos la forma de aquella idea que hace un par de años solo teníamos en la cabeza. Ahora tocamos en Ourense, una ciudad a la que vamos menos de lo que nos gustaría. Después empezaremos la gira de salas por toda España.