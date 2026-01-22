BARRIO DE SAN FRANCISCO
Los jabalíes estrenan una parada de autobús recién remodelada en Ourense
BARRIO DE SAN FRANCISCO
Una manada de jabalíes fue nuevamente avistada en las inmediaciones del barrio de San Francisco, en la ciudad de Ourense. Sobre las 21:00 horas de este jueves, los vecinos de dicha zona pudieron ver cómo los animales escarbaban la tierra tras la parada de autobús a la entrada de la rúa Serra de Queixa y luego, tranquilamente, cruzaban la calle hasta la entrada del cementerio.
Posteriormente, la manada de unos cinco jabalíes hizo estancia en la recién instalada parada de autobús frente al cementerio. Los testigos de la presencia de los animales salvajes no daban crédito a la tranquilidad con la que los jabalíes recorrían los predios, apropiándose enteramente de la ciudad.
“Esto es surrealista”, comentó uno de los testigos, que añadió “a ver si hacen algo” ante la inacción para controlar a estos animales. No es la primera vez en estos días que los animales se dejan ver por la zona.
