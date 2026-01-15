Festín en el parque de las zapatillas: cinco jabalíes se pasean cerca de los vinos de Ourense

Los jabalíes se han convertido en un elemento más de la cotidaneidad de la ciudad de Ourense. Esta pasada madrugada del miércoles al jueves, cinco ejemplares se dejaron ver en el Parque de San Francisco de Ourense, conocido como el parque de las zapatillas por el mural que lo identifica. Los animales se movían con total tranquilidad por este espacio verde situado entre las calles Serra de Queixa y Serra Martiñá, a escasos metros de la zona de los vinos.

Sobre la una de la madrugada, los animales aprovecharon la tranquilidad de la noche para darse un auténtico festín. Según se puede ver en el vídeo que acompaña a la noticia, los jabalíes hozaron el césped del parque en busca de alimento y bebieron de los charcos acumulados tras las lluvias, sin mostrar signos de miedo ni prisas por abandonar el lugar.

Los jabalíes provocan más accidentes en Ourense

Las carreteras de la provincia cerraron 2025 con 3.290 accidentes, un repunte respecto a años anteriores, marcado por un récord histórico de colisiones con fauna silvestre (1.763). El jabalí fue el principal responsable, implicado en más de un tercio de los siniestros, mientras la mortalidad se mantuvo estable en 14 fallecidos.