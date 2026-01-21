Un herido al chocar con su coche contra un jabalí en Boado, Xinzo de Limia
N-525
Sobre las 18:58 horas de la tarde de este miércoles, 21 de enero, se informaba de un accidente con heridos en la N-525
Sobre las 18:58 horas de la tarde de este miércoles, 21 de enero, se informaba de un accidente con heridos en la N-525. Se trata de una colisión contra un jabalí, en el kilómetro 195 de dicha carretera, en Xinzo de Limia, a la altura de Boado. Fue el particular el que llamó a emergencias por un dolor en el pecho. El animal resultó tristemente fallecido.
Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Xinzo de Limia.
