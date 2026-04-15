Jacobo Porteiro propone a Elena Rivo como vicerrectora del Campus de Ourense

Jacobo Porteiro, uno de los tres aspirantes al rectorado de la Universidad de Vigo, presentó este martes a Elena Rivo como su candidata para el vicerrectorado del Campus de Ourense, en caso de salir elegida su propuesta en las elecciones del 6 de mayo. Durante el acto en el edificio Jurídico-Empresarial, Porteiro destacó que ha buscado rodearse de “personas clave”. “Era fundamental verme acompañado de certas persoas que eu sabía que pola súa capacidade podían aportarme ao meu equipo”, explicó el candidato, que desveló que ella fue una de las primeras personas a las que llamó para integrarse en el proyecto.

Rivo cuenta con experiencia en el cargo al que aspira. En 2022 fue la elegida para el vicerrectorado del Campus con el equipo de Reigosa, sin embargo, un año después dejó su puesto para ser conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade en el Xunta. “Para min foi a mellor vicerreitora que tivemos en Ourense e estou convencido de que volverá a selo se temos a oportunidade de entrar no goberno da Universidade”, afirmó Porteiro.

Por su parte, la candidata agradeció la confianza depositada en ella y celebró la posibilidad de volver a asumir la gestión de un Campus “que creceu durante os últimos anos sen parar, que está moi cohesionado coa sociedade, co empresariado, e que é moi valorado pola sociedade ourensá”.

Aunque el programa completo de la candidatura de ConSenso será presentado este viernes, 17 de abril, Rivo avanzó que buscarán mantener las fortalezas y tratar de ampliarlas, con la intención de “implicar o Campus aínda máis coa sociedade e humanizar o acceso, a unión entre os dous campus”. Además, apuntó que tratarán de solventar los problemas de vivienda que existen para el estudiantado. En este sentido, indicó la posibilidad de construír “unha nova residencia ou buscar fórmulas que axuden a un campus en crecemento que xa non dá máis”.

Con la presentación de Rivo en el equipo de Porteiro, el tablero electoral para liderar el campus ourensano queda totalmente definido en una carrera a tres bandas. En las urnas, Elena Rivo se medirá con Francisco Javier Rodríguez Rajo, que concurre como candidato dentro del equipo liderado por Belén Rubio, y con Montserrat Cruz González, la apuesta para Ourense de la lista encabezada por Carmen García Mateo.