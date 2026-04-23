Jácome asume que Ourense puede perder 1,3 millones de fondos europeos

El Concello ha cuantificado en un informe oficial el riesgo económico derivado de los retrasos en las obras cofinanciadas con fondos europeos, a petición de PSOE. La Alcaldía descarta una pérdida total apelando al principio de proporcionalidad, pero admite una penalización que podría alcanzar 1.340.184 euros si Bruselas sanciona las certificaciones no pagadas en plazo a finales de 2025. El documento establece explícitamente que el consistorio deberá cubrir este agujero con fondos propios.

Sin embargo, esta cifra no refleja el impacto real. El informe responde a una pregunta concreta de los socialistas del PSOE y solo computa las penalizaciones del segundo tramo de la avenida de Portugal, Alejandro Pedrosa, Coto de Canedo y el ascensor de la Avenida de Marín. Fuera de este cálculo queda el primer tramo de la propia avenida de Portugal (entre Ervedelo y Marcelo Macías), lo que elevaría todavía más la cuantía perdida.

Para justificar estos incumplimientos legales que amenazan las subvenciones, el alcalde responsabiliza en exclusiva a la Intervención. El ejecutivo argumenta que el órgano fiscalizador paralizó los trámites exigiendo documentación complementaria no preceptiva y formulando reparos técnicos que califica de “carentes de fundamento”.

Pese a responsabilizar a los funcionarios, el documento de la Alcaldía reconoce la existencia de “deficiencias estructurales de la administración municipal”, admitiendo graves carencias operativas. No obstante, a pesar del millonario riesgo económico, el informe asegura que el balance de la gestión “puede considerarse un éxito”.