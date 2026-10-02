El pleno del Concello de Ourense, suspendido al quedarse vacío tras llamar Jácome "etarras y violentos" a los ediles del BNG

El pleno municipal de Ourense ha tenido que ser suspendido al quedarse totalmente vacío después de que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, tildase de "etarras y violentos" a los concejales del BNG. Durante la sesión, Jácome aseveró que el PP y la formación nacionalista hacen "piña" y suman mayoría, añadiendo: "El PP con los etarras, manda carallo".

Ante estos descalificativos, el portavoz del BNG, Luis Seara, exigió al alcalde que retirase sus palabras de inmediato: "Nosotros no somos etarras ni violentos, somos enormemente demócratas".

Lejos de retractarse, Jácome se ratificó en sus acusaciones manifestando que los miembros del BNG son "tremendamente violentos" y afirmando que tomaron "por la fuerza" la alcaldía de Allariz. "Sois violentos y estáis con Bildu", apostilló el regidor.

Tras estas declaraciones, Seara y los otros tres ediles del BNG abandonaron el salón de sesiones. A este plantón se unieron de inmediato los concejales del PSOE y del PP. La marcha de la oposición se produjo después de que Jácome lograse sacar adelante la convalidación de un suplemento de crédito para saldar deudas del autobús urbano, pero terminó obligando a suspender la sesión antes de que se pudiesen debatir las mociones fijadas en el orden del día.