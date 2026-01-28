Jácome convoca un pleno este jueves ante el "bloqueo" de las nóminas de enero a 700 trabajadores municipales

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha convocado un pleno extraordinario y urgente para este jueves, 29 de enero, a las 12.30 horas. En el foco estaría solucionar un problema que, según sostiene el propio gobierno local, supone el "bloqueo" de las nóminas del personal municipal.

Según explica el gobierno local en un comunicado, el punto único de la orden del día será el levantamiento de un reparo formulado por la Viceintervención municipal.

Esta discrepancia técnica, explica, afecta directamente a la nómina de la jefa de Gestión Económica Presupuestaria y, por extensión, "impide el procesamiento y el pago de las más de 700 nóminas restantes de todo el personal municipal".

El gobierno local incide en que el conflicto surge por la diferencia de criterios entre departamentos. El criterio de Viceintervención, señala, es que la actual jefa de Presupuestos --que cuenta con una asignación temporal de funciones-- debería percibir la retribución correspondiente a su plaza de técnica de Intervención, puesto que adquirió recientemente tras el proceso de estabilización.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Ourense incide en que los técnicos de Recursos Humanos del Consistorio discrepan de esta interpretación, "defendiendo la vigencia y legalidad de la asignación de funciones actual".

Ante "el riesgo de que los 700 empleados públicos del Ayuntamiento de Ourense no puedan percibir sus salarios en tiempo y forma", el alcalde ha decidido someter la resolución de esta discrepancia al Pleno, órgano competente para levantar el reparo y "desbloquear así el pago correspondiente al mes de enero".