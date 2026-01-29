Directo | Pleno extraordinario del Concello de Ourense del 29 de enero

El Concello de Ourense celebra este jueves 29 de enero, a las 12:30 horas, un pleno extraordinario convocado de manera urgente. La sesión tendrá un único asunto a debate: resolver un reparo técnico planteado por la Viceintervención municipal que está bloqueando el pago de las nóminas.

La objeción afecta directamente a la retribución de la responsable de Gestión Económica Presupuestaria y, como consecuencia, ha paralizado la tramitación de las más de 700 nóminas del conjunto del personal municipal.

El origen del conflicto reside en una discrepancia interpretativa entre áreas municipales. Desde Viceintervención se considera que la empleada, tras obtener plaza como técnica de Intervención en el proceso de estabilización, debe percibir el salario correspondiente a ese puesto, pese a desempeñar actualmente funciones asignadas de forma temporal.

En directo

Sigue aquí la sesión extraordinaria.