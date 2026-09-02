Jácome tarda siete meses en pagar unas galletas a las clarisas de Vilar de Astrés
MOROSIDAD MUNICIPAL
El Concello de Ourense acumula una deuda pendiente de 28,4 millones de euros y paga sus facturas con una demora media de 119,92 días, mientras empresas, proveedores y hasta conventos esperan meses para cobrar
El atasco de la gestión de Jácome ahoga a Ourense. Facturas de obras, gas y hasta panettones y galletas sufren meses de retraso mientras el Concello consolidó en julio su “sorpasso” a Jaén como capital más morosa de España, elevando su deuda pendiente a 28,4 millones de euros, a lo que hay que sumar el acumulado millonario en la cuenta 413 de facturas sin tramitar.
El derbi de la morosidad tiene un ganador: Ourense. Al cierre de julio, la brecha entre el Concello y Jaén se ensanchó drásticamente. Mientras la administración andaluza sigue saneando sus cuentas y rebaja su periodo medio de pago a 72,81 días, el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome sigue al alza, asfixiando al tejido empresarial con un pago medio a 119,92 días, cuadruplicando la demora máxima permitida por ley (30 días).
Más allá de las macrocifras, el drama se lee en la letra pequeña del informe de Tesorería al que ha accedido La Región. La radiografía refleja un Concello paralizado que castiga a grandes constructoras, pymes y hasta conventos.
Entre los casos más sangrantes y llamativos que se acaban de abonar tras meses acumulando polvo, destaca el de las monjas Clarisas Reparadoras del Monasterio de San José (Vilar de Astrés). Las religiosas soportaron 210 días de demora para cobrar dos facturas de 315,05 y 22,51 euros por unas galletas y panettones.
Tampoco se libran los gastos básicos de funcionamiento del propio Concello. Gas Natural esperó 241 días para cobrar 24.963,16 euros de potencia. El abono de las tarjetas de combustible supuso a otra empresa esperar 227 días para ingresar 7.901,24 euros. La parálisis lastra inversiones clave. La constructora del Posío tuvo una certificación de 515.990,74 euros atascada 195 días. Pequeños encargos corren idéntica suerte. La impresión de una lona promocional (139,15 euros) y la empresa de contenedores urbanos (14.005,62 euros) tardaron el mismo tiempo: 213 días.
Solicitud de auxilio
Bajo la sombra judicial, que ya emite condenas por demora, Jácome solicitará auxilio a la oposición este viernes para pagar al menos 11 millones de euros de facturas en el cajón que tiene todavía sin aplicar a presupuesto, que al cierre del primer trimestre superaban los 22 millones.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
POLÉMICA POR LOS CONTRATOS
El Concello de Ourense gastó en dos años 200.000 euros en defensa legal
Diputación de Ourense
Concellos e instituciones sociales dispondrán de 1,49 millones de euros
Lo último
MÁXIMOS HISTÓRICOS
La gasolina alcanza su precio máximo desde hace 4 años
PINGAS DE ORBALLO
Que si. Que non
Por qué ir a la manifestación (¿y por qué no?)
REGRESO A TERCERA
El Arenteiro, centrado en lo verde