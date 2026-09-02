Jácome tarda siete meses en pagar unas galletas a las clarisas de Vilar de Astrés

Jácome, durante un pleno ordinario en el mes de julio, en una imagen de archivo.

El atasco de la gestión de Jácome ahoga a Ourense. Facturas de obras, gas y hasta panettones y galletas sufren meses de retraso mientras el Concello consolidó en julio su “sorpasso” a Jaén como capital más morosa de España, elevando su deuda pendiente a 28,4 millones de euros, a lo que hay que sumar el acumulado millonario en la cuenta 413 de facturas sin tramitar.

El derbi de la morosidad tiene un ganador: Ourense. Al cierre de julio, la brecha entre el Concello y Jaén se ensanchó drásticamente. Mientras la administración andaluza sigue saneando sus cuentas y rebaja su periodo medio de pago a 72,81 días, el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome sigue al alza, asfixiando al tejido empresarial con un pago medio a 119,92 días, cuadruplicando la demora máxima permitida por ley (30 días).

Más allá de las macrocifras, el drama se lee en la letra pequeña del informe de Tesorería al que ha accedido La Región. La radiografía refleja un Concello paralizado que castiga a grandes constructoras, pymes y hasta conventos.

Ourense se afianzó en julio como capital que peor paga de España, a 120 días, asfixiando a pymes, autónomos y hasta conventos

Entre los casos más sangrantes y llamativos que se acaban de abonar tras meses acumulando polvo, destaca el de las monjas Clarisas Reparadoras del Monasterio de San José (Vilar de Astrés). Las religiosas soportaron 210 días de demora para cobrar dos facturas de 315,05 y 22,51 euros por unas galletas y panettones.

Tampoco se libran los gastos básicos de funcionamiento del propio Concello. Gas Natural esperó 241 días para cobrar 24.963,16 euros de potencia. El abono de las tarjetas de combustible supuso a otra empresa esperar 227 días para ingresar 7.901,24 euros. La parálisis lastra inversiones clave. La constructora del Posío tuvo una certificación de 515.990,74 euros atascada 195 días. Pequeños encargos corren idéntica suerte. La impresión de una lona promocional (139,15 euros) y la empresa de contenedores urbanos (14.005,62 euros) tardaron el mismo tiempo: 213 días.

Solicitud de auxilio

Bajo la sombra judicial, que ya emite condenas por demora, Jácome solicitará auxilio a la oposición este viernes para pagar al menos 11 millones de euros de facturas en el cajón que tiene todavía sin aplicar a presupuesto, que al cierre del primer trimestre superaban los 22 millones.