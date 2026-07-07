Jácome se escuda en una ley anti ETA para ocultar su patrimonio privado

El presidente de la Diputación y del PP de Ourense, Luis Menor, afeó este lunes al alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, que retuerza la legislación para mantener su opacidad de cara a la ciudadanía. Menor desveló el motivo por el cual el regidor ourensano ha podido presentar legalmente su declaración de bienes en el registro de la Diputación y no en el Concello, como hace el resto de ediles. El líder de los populares explicó que esta excepción normativa fue diseñada en 2003 para proteger a los políticos amenazados por el terrorismo de ETA en el País Vasco, subrayando la anomalía de que Jácome se ampare en ella.

“É legal presentala nun órgano no que un non é membro para a súa custodia aquí, pero esta norma foi modificada no ano 2003 para casos de presión terrorista sobre os concelleiros do PP e do PSOE”, relató Menor, detallando cómo, en aquellos años de plomo, los ediles veían expuestos sus patrimonios en los consistorios, convirtiéndose en blancos fáciles para la vigilancia y extorsión terrorista. “É o correcto? Creo que non. Se non confías no teu Concello para presentar a propia declaración de bens e intereses e o tes que facer aquí... “, sentenció.

Las declaraciones de Menor responden a los recientes ataques de Jácome, quien durante el último pleno lo había tachado de “ignorante” al ser instado a presentar un expediente de compatibilidad por sus ingresos privados. Tirando de currículum profesional, el presidente provincial replicó ayer de nuevo: “Chamoume ignorante unha persoa que non sei que estudos de Dereito ten, cando eu son un letrado da Administración de Xustiza, creo que modestamente algo de Dereito sei”. Menor cree que Jácome debe justificar si su sueldo público es compatible con su actividad privada, recordando que el archivo de la causa penal por prevaricación no exime a nadie de cumplir con la normativa.

Bono con “tufo electoral”

El líder del PP provincial también afeó la parálisis de la ciudad. Tildó el recién anunciado “bono comercio” como una medida de “claro tufo electoralista” a falta de políticas estructurales, y lamentó el bloqueo constante de la Plaza de Abastos. “Levamos un ano perdido coa Praza de Abastos, e iso que el dicía que quería que esa praza estivera terminada e que os cidadáns recuperaran o uso público da Alameda”, ironizó Menor.