Jácome, sobre sus ingresos privados pese a su dedicación exclusiva en el Concello: "Puedo cobrar lo que me dé la gana"

Durante el pleno ordinario del mes de julio en el Concello de Ourense, Jácome ha revelado ante las preguntas de la popular Ana Méndez que seguirá cobrando de sus empresas privadas, pese a tener dedicación exclusiva como alcalde.

"Ana Méndez revela la ignorancia de Luis Menor al decir que había irregularidad. Yo haré lo que la ley me permita, puedo cobrar lo que me dé la gana y, si hiciera alguna actividad que sea incompatible, pediré permiso al pleno. Mientra no haga eso, a usted no le importa mi vida privada, señorita", señaló el alcalde.

Asimismo, el regidor avanzó en su intervención que no presentará declaración de bienes, como sí lo hacen el resto de concejales. "Ya lo presenté en la Diputación, porque la ley lo permite".