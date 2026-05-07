¿Sabe usted que a Jácome ya solo le falta el chófer?

¿Sabe usted que cuando uno es un alcalde comprometido lo es las 24 horas del día? ¿Que si uno tiene que hacer la compra -por poner un ejemplo- tiramos de coche oficial para resolver nuestros asuntillos domésticos? ¿Que si tienes que visitar tu TV privada también te pagan los ciudadanos la gasolina? ¿Que si cortas el tráfico no te ponen multas y si te las ponen ya las pagarán los mismos?