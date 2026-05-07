¿Sabe usted que a Jácome ya solo le falta el chófer?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el chollazo de Jácome y el coche oficial
¿Sabe usted que cuando uno es un alcalde comprometido lo es las 24 horas del día? ¿Que si uno tiene que hacer la compra -por poner un ejemplo- tiramos de coche oficial para resolver nuestros asuntillos domésticos? ¿Que si tienes que visitar tu TV privada también te pagan los ciudadanos la gasolina? ¿Que si cortas el tráfico no te ponen multas y si te las ponen ya las pagarán los mismos?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que a Jácome ya solo le falta el chófer?
SIN INDICIOS DE INFRACCIÓN
La Xunta archiva la denuncia de Jácome contra el interventor
Lo último
VIERNES 7 DE AGOSTO
Un famoso cantante español, confirmado para el Castrelos 2026 de Vigo
LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada: Jácome, ecologista